Кметът на Пловдив: Дадохме зелена светлина за Тютюневия град

© Направихме важната стъпка да дадем зелена светлина с консултанти за Тютюневия град. Това каза в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" кметът на Пловдив Костадин Димитров.



"С тяхна помощ ще направим така, че и НИНКН, и Министерство на културата да дадат разрешение да се случи така чаканото развитие на Тютюневия град. Имаме намерение, заедно с инвеститорите, които притежават по-голямата част от собствеността на Тютюневите складове, да намерим начин тези сгради да се използват и като места за атракции за пловдивчани.



Знаете колко добре се получи с квартал "Капана". Това също е една възможност да имаме още една точка, която да се разшири не само пешеходно, но и като място за култура, място за привличане на много гости в града, които да прекарват там свободното си време. Така че ние търсим този вариант", посочи кметът Костадин Димитров.



Той обясни, че преди 3 месеца е имало среща с всички замесени с проблематиката. Там са поставили своите задачи.



"Големият проблем идва от това, че използването на тютюневите складове като такива не дава възможност за етажност на сградите и запазване на външната фасада. Така че именно търсене на такова решение сме го поставили като задача на консултантите, които са компетентни.



Със собствениците на складовете няма никакъв проблем, поясни още Димитров.



"Знаете, ние имаме проект, който е за пешеходната част и за терена на Тютюневия град. Там нещата са ясни. Още повече че по този начин най-дългата пешеходна зона в Пловдив ще стане още по-дълга с улица "Иван Вазов".



Там вече имаме избран изпълнител, имаме и подписано споразумение с Министерството на регионалното развитие. Може би догодина ще започнем с реконструкцията на ул. "Иван Вазов", която е изключително важна, стига да намерим подходящия подход, така че да не затрудняваме всички, които водят децата си в училището, което е на улицата, и административните сгради там. Така че се надявам всичко да тръгне, и то без напрежение в обществото", поясни още пловдивският кмет.