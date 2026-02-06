ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Директорът на фирмата, която събаря Тютюневите складове: Каквото и да правим, фасадата трябваше да бъде запазена
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:02Коментари (0)502
© Plovdiv24.bg
Тютюневите складове в Пловдив са сред знаковите ни обекти. Каквото и да правим, то фасадата, която е паметник на културата, трябваше да бъде запазена на всяка цена. Това заяви в студиото на Money.bg Александър Генков, изпълнителен директор на "Софконтракт Инфраструктура“ -  компания, специализирана в безвзривно събаряне и разрушаване на сгради. Поводът е работата по знаковите тютюневи складове в Пловдив – обекти с висока историческа и културна стойност.

"Тютюневият град тупти с пулса на Пловдив вече стотици години. За хората, които живеят там, това е изключително важно“, подчерта Генков.

По думите му именно тази емоционална и историческа тежест прави проекта изключително специфичен и отговорен.

Складовете са част от индустриалното наследство на града и представляват сериозно инженерно предизвикателство. Построени преди 1900 г., през годините те са претърпели редица разширения и допълнителни достроявания, което усложнява конструктивната им логика.

"За този обект се наложи да купим специална машина. Това е машина, която няма лимит на работа. Може да реже основи на мостове, стомонобетони с дебелина 30 метра и работи със сложна инжерна конструкция. Ние успяхме като с нож да отделим безопасно опасните вътрешности и успяхме да запазим фасадите."

"Трябваше да намерим вариант как да отделим конструкцията, без да повредим фасадата. Това беше основополагащо за целия проект“, обясни Генков. Общата площ на обекта е около 3000 кв. м.

"Друг голям обект, по който сме работили в Пловдив е разрушаването на Електроапаратрния завод. Това е огромен обект на доста добро стратегическо място. Инвеститорът купува парцела, който е около 20 дка, и от едно мръсно и гадно място го превръща в най-модерния ритейл парк в Южна България - Park Maxx. Сега е едно прекрасно място, което е пълно с много хора и деца."

На въпроса защо разрушаването се превръща във все по-важна дейност, Генков е категоричен, че двете са тясно свързани.

"Поради големия бум в строителството почти всички свободни терени вече са плътно застроени. Инвеститорите търсят варианти за развитие на проектите си в бивши индустриални зони, тъй като градовете продължават да се разширяват“, коментира той.

По думите му много от заводите и сградите, построени по време на социализма, днес са с отпаднала функция, но се намират на отлични локации в големите градове.

"Нашата дейност е пряко свързана със строителството, защото ние даваме път на новото. Премахваме старото и онова, което вече е загубило необходимостта си, за да освободим място за развитие“, допълни Генков.

"Хирургически“ подход към разрушаването

За "Софконтракт Инфраструктура“ разрушаването отдавна надхвърля чисто физическата работа. Обектите често са "пипкави“ и изискват прецизен, почти хирургически подход.

"Хората си мислят, че разрушаването е като по анимационните филмчета – идва машината с гюле и събаря всичко. Това обаче не е така“, обясни Генков.

Той подчертава, че в този бизнес ключът е безопасността. "Всички в екипа сме колеги, а не шефове и служители. Отговорността и рискът са споделени“, каза още той.

Мотивацията да виждаш резултата

Мотивацията на екипа идва не само от сложността на проектите, но и от възможността да виждат реалния резултат от труда си. Генков дава показателен пример от свое пътуване до Сингапур, където наблюдава местни разрушителни дейности.

"Гледах ги 15–20 минути и изпитах огромна радост, защото видях, че работят по същия начин, по който работим и ние“, споделя той.

Според него това е най-ясното доказателство, че екипът на "Софконтракт Инфраструктура“ работи на необходимото професионално ниво – дори когато става дума за едни от най-чувствителните обекти в българската градска среда.



Още по темата: общо новини по темата: 94
22.11.2025 Кирил Велчев: Ние раздвижихме доста пространството на Тютюневия град
20.11.2025 Кметът на Пловдив: Дадохме зелена светлина за Тютюневия град
27.06.2025 Изработват концепция за развитието на Тютюневия град
07.01.2025 Какво е бъдещето на Тютюневите складове в Пловдив?
11.12.2024 ВАС: Тютюневият склад "Никотеа" е паметник на културата
07.11.2023 Съдът: Тютюневият склад "Никотеа" не е паметник на културата
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Арестуваха млад учител от Пловдив за блудство с непълнолетна, пов...
12:14 / 06.02.2026
Преди и след: Блок в Пловдив с нова визия
11:31 / 06.02.2026
60-годишна жена е блъсната в центъра на Пловдив, откарана е в бол...
10:01 / 06.02.2026
Опасна детска ясла в Пловдив, може да преместят децата в съседни ...
09:32 / 06.02.2026
Блъснаха човек на пешеходна пътека в Пловдив
08:39 / 06.02.2026
Пловдив излиза от грипна епидемия, мерките няма да бъдат удължава...
08:38 / 06.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
12:18 / 04.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
15:40 / 04.02.2026
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
13:33 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Грипна вълна 2025/2026 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: