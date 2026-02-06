ЗАРЕЖДАНЕ...
|Директорът на фирмата, която събаря Тютюневите складове: Каквото и да правим, фасадата трябваше да бъде запазена
"Тютюневият град тупти с пулса на Пловдив вече стотици години. За хората, които живеят там, това е изключително важно“, подчерта Генков.
По думите му именно тази емоционална и историческа тежест прави проекта изключително специфичен и отговорен.
Складовете са част от индустриалното наследство на града и представляват сериозно инженерно предизвикателство. Построени преди 1900 г., през годините те са претърпели редица разширения и допълнителни достроявания, което усложнява конструктивната им логика.
"За този обект се наложи да купим специална машина. Това е машина, която няма лимит на работа. Може да реже основи на мостове, стомонобетони с дебелина 30 метра и работи със сложна инжерна конструкция. Ние успяхме като с нож да отделим безопасно опасните вътрешности и успяхме да запазим фасадите."
"Трябваше да намерим вариант как да отделим конструкцията, без да повредим фасадата. Това беше основополагащо за целия проект“, обясни Генков. Общата площ на обекта е около 3000 кв. м.
"Друг голям обект, по който сме работили в Пловдив е разрушаването на Електроапаратрния завод. Това е огромен обект на доста добро стратегическо място. Инвеститорът купува парцела, който е около 20 дка, и от едно мръсно и гадно място го превръща в най-модерния ритейл парк в Южна България - Park Maxx. Сега е едно прекрасно място, което е пълно с много хора и деца."
На въпроса защо разрушаването се превръща във все по-важна дейност, Генков е категоричен, че двете са тясно свързани.
"Поради големия бум в строителството почти всички свободни терени вече са плътно застроени. Инвеститорите търсят варианти за развитие на проектите си в бивши индустриални зони, тъй като градовете продължават да се разширяват“, коментира той.
По думите му много от заводите и сградите, построени по време на социализма, днес са с отпаднала функция, но се намират на отлични локации в големите градове.
"Нашата дейност е пряко свързана със строителството, защото ние даваме път на новото. Премахваме старото и онова, което вече е загубило необходимостта си, за да освободим място за развитие“, допълни Генков.
"Хирургически“ подход към разрушаването
За "Софконтракт Инфраструктура“ разрушаването отдавна надхвърля чисто физическата работа. Обектите често са "пипкави“ и изискват прецизен, почти хирургически подход.
"Хората си мислят, че разрушаването е като по анимационните филмчета – идва машината с гюле и събаря всичко. Това обаче не е така“, обясни Генков.
Той подчертава, че в този бизнес ключът е безопасността. "Всички в екипа сме колеги, а не шефове и служители. Отговорността и рискът са споделени“, каза още той.
Мотивацията да виждаш резултата
Мотивацията на екипа идва не само от сложността на проектите, но и от възможността да виждат реалния резултат от труда си. Генков дава показателен пример от свое пътуване до Сингапур, където наблюдава местни разрушителни дейности.
"Гледах ги 15–20 минути и изпитах огромна радост, защото видях, че работят по същия начин, по който работим и ние“, споделя той.
Според него това е най-ясното доказателство, че екипът на "Софконтракт Инфраструктура“ работи на необходимото професионално ниво – дори когато става дума за едни от най-чувствителните обекти в българската градска среда.
