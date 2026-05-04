Пловдив ще посрещне едно от най-значимите състезания в колоезденето – Giro d'Italia, на 10 май 2026 г. Градът под тепетата е ключова част от тридневното приключение на Giro в България. Още от 5 май Пловдив ще "заблести“ в цветовете на Giro.

Емблематични места като Античния театър, Римския стадион и възрожденските къщи в Стария град ще бъдат преобразени чрез концептуално художествено осветление в розово. Жителите и гостите на града ще могат да видят отблизо и впечатляваща реплика на легендарната купа Trofeo senza Fine. Кулминацията на тържествата в Пловдив ще бъде в деня на старта – 10 май.

Какво каза по този повод преди минути кметът на Пловдив

Броим дните до Giro d’Italia: едно от най-големите спортни събития в света! Ще го посрещнем подобаващо! Тази вечер заедно с Пламен Панов и Кирил Велчев присъствахме на монтажа на впечатляващата Купа на Джиро на кръговото при Водната палата. А през идните дни Пловдив ще кипи от живот.

На 10 май:

Тръгва пъстро шествие от Римски стадион

Даваме старт на най-голямото колоездачно състезание от площад "Централен“

Започва и традиционното велошествие с хиляди участници и томбола с много награди - 20 велосипеда и десетки други предметни награди

Културните събития:

Концерт на група "Фондацията" на Античния театър с ВХОД СВОБОДЕН

Дефиле "Вино и гурме" в Стария град

DJ парти, арт инсталации и събития за всички възрасти.

