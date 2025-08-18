Кметът: Ще превръщаме Пловдив в една все по-добра дестинация за туризъм от всякакъв вид

© Стъпка по стъпка ще превръщаме Пловдив в една все по-добра дестинация за туризъм от всякакъв вид. Това каза в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" кметът на Пловдив Костадин Димитров по повод стартирането на новите полети от летище Пловдив до Братислава.



"Аз си мисля, че не трябва да пренебрегваме и спортния туризъм и догодина ще направим всичко възможно да подпомагаме и организаторите на спортни събития, които да се провеждат в Пловдив. Ще подпомагаме всякакъв туризъм, за да се развива градът като туристическа дестинация".



По думите на кмета е важно да има повече полети от и до летище "Пловдив", повече дестинации. Димитров смята, че нещата са се отпушили, след като една компания вече е проявила интерес. Вече се вижда, че и други компании имат интерес да развиват тази дестинация", каза още пловдивският кмет.



Според кмета, това е факт и заради многото събития в Пловдив, който е културен и туристически център.