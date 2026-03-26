Цената на билета за градския транспорт в Пловдив няма да бъде променяна, докато пловдивчанини не получат една качествена услуга, съобщи кметът на община Пловдив Костадин Димитров пред репортер на Plovdiv24.bg.
"Тя е достатъчно ниска", категоричен бе той.
По думите му община Пловдив следи състоянието на завишаването на фините прахови частици и в момента комисията към раздел "Eкология" работи по казуса.
Вчера община Пловдив е изискала данни от станцията в село Браниполе относно състоянието на въздуха. Тепърва ще се уточнява дали замърсяването в Пловдив не идва от съседните общини, чак след това ще се предлагат дните, когато да се въведе т.нар. "бял билет".
Кметът допълни, че градският транспорт на Пловдив ще се подобрява с всеки изминал ден. Вчера той самият е бил на проверка и поощри линия 66 и разясни, че повечето от автобусите вече имат поставени камери за видеонаблюдение.
По-рано днес предложението на ПП-ДБ за въвеждането на т.н. "бял билет" в градския транспорт бе отложено за следваща сесия на Общинския съвет в Пловдив.
Кметът: Цената на билета за градския транспорт в Пловдив няма да бъде променяна
Още по темата
/
Още от Институции
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.