Цената на билета за градския транспорт в Пловдив няма да бъде променяна, докато пловдивчанини не получат една качествена услуга, съобщи кметът на община Пловдив Костадин Димитров пред репортер на Plovdiv24.bg.

"Тя е достатъчно ниска", категоричен бе той. 

По думите му община Пловдив следи състоянието на завишаването на фините прахови частици и в момента комисията към раздел "Eкология" работи по казуса.

Вчера община Пловдив е изискала данни от станцията в село Браниполе относно състоянието на въздуха. Тепърва ще се уточнява дали замърсяването в Пловдив не идва от съседните общини, чак след това ще се предлагат дните, когато да се въведе т.нар. "бял билет".

Кметът допълни, че градският транспорт на Пловдив ще се подобрява с всеки изминал ден. Вчера той самият е бил на проверка и поощри линия 66 и разясни, че повечето от автобусите вече имат поставени камери за видеонаблюдение.

По-рано днес предложението на ПП-ДБ за въвеждането на т.н. "бял билет" в градския транспорт бе отложено за следваща сесия на Общинския съвет в Пловдив.

