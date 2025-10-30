Катастрофа между кола и ТИР на един от входовете на Пловдив

© Facebook Катастрофа на Асеновградско шосе затруднява трафика в района, сигнализират хора в социалните мрежи.



По думите им тя се е случила на надлеза при влизане в Пловдив. Средната и лявата лента са затворени заради ПТП-то и движението се извършва само в дясната.



От публикуваните кадри се вижда как колата е ударена отляво от ТИР. Към момента няма данни за пострадали.



Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание