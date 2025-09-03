ИЗПРАТИ НОВИНА
"Капана Фест" се завръща за страхотен юбилей
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:44Коментари (0)328
© Plovdiv24.bg
През 2025-та година "Капана Фест" бележи своя голям 10-годишен юбилей! От 18 до 22 септември Пловдив отново ще се движи в ритъма на хубавата музика, майсторските занаяти и бунтарският дух, които запалиха искрата в пловдивчани и гости на града за пръв път между уличките на творческия квартал през 2015-та година.

А сега, 10 години по-късно, събитието ви очаква с най-доброто от българската поп, алтернативна, хардкор и хип-хоп сцена, с набор от талантливи изложители, апетитни предложения, културни инсталации и значими каузи! 

Фестивалът се реализира с подкрепата на Фондация "Пловдив 2019“. Мястото е ясно - над подлеза на ул. "Гладстон" срещу Централна поща.


