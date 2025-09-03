ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|"Капана Фест" се завръща за страхотен юбилей
А сега, 10 години по-късно, събитието ви очаква с най-доброто от българската поп, алтернативна, хардкор и хип-хоп сцена, с набор от талантливи изложители, апетитни предложения, културни инсталации и значими каузи!
Фестивалът се реализира с подкрепата на Фондация "Пловдив 2019“. Мястото е ясно - над подлеза на ул. "Гладстон" срещу Централна поща.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
|
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Кметът: Поели сме ангажимент пред обществото
10:45 / 03.09.2025
Кмет и вицекмет единодушни: Ремонтите в училищата вървят в срок
10:32 / 03.09.2025
Тротинеткаджия блъсна жена в Пловдив и избяга
10:12 / 03.09.2025
Дълго чаканата обществена поръчка вече е в действие
09:24 / 03.09.2025
Отварят Братската могила днес
08:23 / 03.09.2025
Все повече се търсят точно такива апартаменти, в Пловдив особено
18:54 / 02.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Стотици училища и детски градини затварят врати в Гърция
17:31 / 01.09.2025
Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли боб с хляб
12:19 / 01.09.2025
Филип Буков залюби атрактивна пловдивчанка
10:28 / 01.09.2025
Гурбетчии започнаха да продават апартаментите тук заради кредити там
15:28 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS