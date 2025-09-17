Костадин Димитров: Новите кашпи са готови

© Костадин Димитров, кмет на Пловдив, обяви, че новите кашпи за 10-годишното издание на "Капана Фест“ са готови. Фестивалът ще се проведе от 18 до 22 септември 2025 г., а програмата му е специално подготвена за юбилейното издание.



Особено впечатляваща е каузата на фестивала. 10% от приходите от продажбата на билети за концертните вечери (18–21 септември) и 100% от приходите от представленията на 22 септември, предоставени от Държавен куклен театър – Пловдив, ще бъдат дарени за лечението на деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия или с тежки заболявания.



"Програмата е достойна за юбилей, а каузата – повече от достойна за подкрепа“, заяви кметът Димитров, като призова всички пловдивчани и гости на града да се включат в празника и да подкрепят благородната инициатива.



Фестивалът обещава пет дни на музика, театър, арт инсталации и уникална атмосфера в сърцето на Капана, като съчетава културни преживявания с хуманитарна мисия.