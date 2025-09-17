ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Костадин Димитров: Новите кашпи са готови
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:17Коментари (0)761
©
Костадин Димитров, кмет на Пловдив, обяви, че новите кашпи за 10-годишното издание на "Капана Фест“ са готови. Фестивалът ще се проведе от 18 до 22 септември 2025 г., а програмата му е специално подготвена за юбилейното издание.

Особено впечатляваща е каузата на фестивала. 10% от приходите от продажбата на билети за концертните вечери (18–21 септември) и 100% от приходите от представленията на 22 септември, предоставени от Държавен куклен театър – Пловдив, ще бъдат дарени за лечението на деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия или с тежки заболявания.

"Програмата е достойна за юбилей, а каузата – повече от достойна за подкрепа“, заяви кметът Димитров, като призова всички пловдивчани и гости на града да се включат в празника и да подкрепят благородната инициатива.

Фестивалът обещава пет дни на музика, театър, арт инсталации и уникална атмосфера в сърцето на Капана, като съчетава културни преживявания с хуманитарна мисия.


Още по темата: общо новини по темата: 3
03.09.2025 "Капана Фест" се завръща за страхотен юбилей
13.05.2024 Диджей срина "Капана фест": 22 лева за бургер и 45 за тениска
04.05.2023 "Капана Фест" се завръща






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Ансамбъл "Филип Кутев" с нов спектакъл в Пловдив
19:07 / 17.09.2025
Нов модерен магазин откриха в Пловдив
17:14 / 17.09.2025
Кметът на "Западен" обвини община Пловдив за транспортния хаос
15:50 / 17.09.2025
Собственик на скъпа кола даде съвет на младежи след малоумна пост...
15:07 / 17.09.2025
Паркинг на Kaufland в Пловдив неразпознаваем
14:42 / 17.09.2025
Един арестуван ученик и един младеж в болница след агресия пред т...
14:09 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Първа лига сезон 2025/26
Летен базар "Капана" 2023
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: