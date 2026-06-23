Камери с изкуствен интелект в София ще засичат всякакви нарушения на пътя, обяви пред журналисти в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Процесът ще бъде автоматизиран дори в случаите, когато става въпрос за издаване на електронни фишове и така намесата на полицаите ще бъде сведена до минимум. Към днешна дата са постигнати над 80% автоматизиране на последната разработка и настройка на камерите.

Демерджиев вярва, че много бързо ще има резултати по отношение на отразяването на всички нарушения - скорост, колани и всякакви други нарушения на Закона за движение по пътищата.

Министърът припомни, че идеята е полицаите да излязат на улицата, а не да стоят в различни канцеларии.