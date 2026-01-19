ИЗПРАТИ НОВИНА
Какво диша Пловдив? Защо чистият въздух е повече от необходимост за съвременния град
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 09:00
©
Всяка година през зимните месеци качеството на въздуха се превръща в тема от особено обществено значение поради завишеното ниво на замърсяване, което причинява дълготрайни вреди както на околната среда, така и на обитаващите я хора. Нуждата от отопление в студените дни налага ежедневното изгаряне на горива и дървесина от бита и бизнеса, като по този начин значително се повишава отделянето на вредни газове и фини прахови частици. Регистрираните нива на замърсяване над допустимото представляват реална заплаха за здравословното ни състояние, застрашавайки най-вече рискови групи като деца и възрастни.

Замърсеният въздух има директно неблагоприятно влияние и върху биоразнообразието и климатичните промени. Повишаването на температурите в съвкупност с гъстото застрояване в градовете засилва ефектът на градския топлинен остров. А това пък води и до по-големи енергийни разходи. И тук вече за всички става ясно, че замърсяването на въздуха е не само екологичен, но и социален проблем с множество неприятни последици за градската среда и нейните жители.

Решението за Пловдив – модерно топлоснабдяване и устойчиво бъдеще

Съвременните градове търсят решения, които да облекчат натиска върху околната среда и да осигурят по-високо качество на живот за жителите си.

Централното топлоснабдяване от EVN Топлофикация предоставя най-добри възможности за покриване на стандартите за устойчивост, като осигурява удобство, комфорт, ефективност и екологичност.

В Пловдив вече няколко десетилетия компанията предлага несравним уют на потребителите си, доставя битова гореща вода и осигурява топлина, без да замърсява въздуха.

EVN Топлофикация помага на Пловдив да диша свободно, защото при производството на енергия от когенерационната централа на EVN във въздуха не се отделят никакви емисии на серни диоксиди, фини прахови частици и диоксини. А тъй като топлоносителят е вода, услугата е безопасна, чиста и достъпна.

С разрастването на Пловдив и засиленото строителство на жилищни сгради централното отопление е чудесна алтернатива за всички новодомци, които търсят надежден, но и екологичен начин да се стоплят в зимните дни. EVN Топлофикация работи усилено за разширяването на мрежата си за нови потребители.

Още стъпки за по-чист въздух: дърветата като природен щит срещу замърсяванията

Грижата за градския въздух остава споделена задача между институции, бизнеси и граждани. Ето защо EVN Топлофикация се ангажира и с ежегодна инициатива по залесяване в Пловдив. През ноември 2025 г. за трета поредна година съвместно с ОП "Градини и паркове“ и местната администрация сътрудници на дружеството посадиха 50 млади чинара в район "Централен“. Тази кампания постепенно се превръща в традиция за компанията, която вече е посадила 150 дръвчета в три района на града – "Тракия“, "Западен“ и "Централен“.

Залесителните кампании носят множество ползи за съвременния град. Дърветата служат като естествени филтри срещу фините прахови частици и вредните газове. Интересно е, че 50 посадени дръвчета могат да абсорбират около 1 тон въглероден диоксид годишно.

Забележително е, че в градовете с по-големи зелени площи се наблюдава по-благоприятен микроклимат, тъй като дръвчетата допринасят за по-ниски температури през лятото (между 1- 5 °C). Чрез засилено залесяване се намаляват и нивата на шумово замърсяване. А и да не забравяме колко успокояващо действа зеленият природен пейзаж върху човешкото здраве и психика.

Нека заедно помогнем на Пловдив да диша по-леко

За да запази въздухът си чист, Пловдив има нужда от дългосрочни и обединени усилия, които включват местната администрация, бизнеса и гражданите. Колективната отговорност към чистотата на въздуха в града ни може да се постигне чрез устойчиви решения – преминаване на екологично отопление, подкрепа на зелени инициативи като облагородяване и почистване и рециклиране на отпадъци.

Нека да бъдем отговорни към средата си и с общи усилия превърнем Пловдив в по-зелен и чист град за децата си.


