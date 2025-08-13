Какво да се направи за подобряване качеството на въздуха в Пловдив?

© Пловдивчани настояват за радикални мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в града. Сдружение "Пловдив - град на хората" обяви, че подкрепя идеята на Община Пловдив за въвеждане на т. нар. еко зони, които налагат ограничения за старите коли и печките на дърва и въглища за определени части, предава Plovdiv24.bg.



Само с комбиниран подход, който поставя хората на първо място, Пловдив може да се превърне в един по-здравословен и по-удобен за живеене град, коментира Павел Начев - член на Управителния съвет на сдружението. В тази връзка се настоява за радикално подобрение на градския транспорт, като се увеличи честотата и се разшири мрежата, изграждане на буферни паркинги в покрайнините и цялостна велоинфраструктура, доизграждане на градския ринг, за да се облекчи трафикът през центъра, засилен контрол и санкции срещу незаконното горене на пластмаса и гуми, инвестиции в зелени площи и градско озеленяване.



Като част от общественото обсъждане на намерението за въвеждане на зони с ниски емисии (ЗНС) в Пловдив, сдружение "Пловдив - град на хората" изпрати официално становище до кмета и администрацията:



"Като активна гражданска организация ние изразяваме своята условна подкрепа относно проекта на Наредба за създаване на зони с ниски емисии (ЗНЕ) в град Пловдив. Приветстваме този решителен ход на Община Пловдив като стъпка в правилната посока към справяне с един от най-сериозните проблеми на града – замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ10) и други вредни емисии, но подчертаваме, че тя няма да е ефективна, а може да нанесе и вреди, ако не се обвърже със задължителни мерки, свързани с подобряване на градския транспорт, изграждане на буферни паркинги и на инфраструктура за алтернативен транспорт.



АНАЛИЗ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ



Въвеждане на зони с ниски емисии за МПС



Предложението за поетапно въвеждане на две зони – "Малък ринг“ (от 2026 г.) и "Голям ринг“ (от 2028 г.) – е логичен и доказан в световен мащаб подход. Ограничаването на достъпа на най-старите и най-замърсяващи автомобили в централните градски части е ефективна мярка за редуциране на вредните емисии, особено през отоплителния сезон, когато замърсяването е най-високо.



Позитивно е, че наредбата предвижда плавен преход и предоставя на гражданите достатъчно време (две до четири години) да се адаптират към новите условия, като проверят екологичната група на своя автомобил и планират евентуална подмяна. Изключенията за постоянно живеещите в зоните са разумни и отговарят на социалната справедливост.



Забрана за използване на твърди горива за отопление



Мярката за забрана на отоплението с дърва, въглища и брикети е критично важна за Пловдив. Според множество изследвания, включително направени от местни експерти, битовото отопление е един от основните източници на замърсяване с ФПЧ10 в града. Поетапното спиране на употребата на твърди горива до 2027 г. ще има значителен положителен ефект върху качеството на въздуха.



Важно е да се отбележи, че общината трябва да осигури социална подкрепа и алтернативни решения за най-уязвимите групи от населението, които не могат да си позволят преминаване към по-екологични източници на отопление. Програмите за подпомагане и субсидиране на енергийната ефективност и смяна на отоплителните уреди са задължителна част от успеха на тази мярка.



НЕОБХОДИМИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСПЕХ НА РЕФОРМАТА



Въпреки, че предлаганите мерки са правилни и необходими, те няма да постигнат максимален ефект, ако не бъдат съпроводени от активни и цялостни политики за подобряване на градската среда и услуги. Подчертаваме, че успехът на еко-зоните зависи от създаването на реални алтернативи за гражданите.



Развитие на градския транспорт



Въвеждането на рестрикции за автомобилите трябва да върви ръка за ръка с радикално подобряване на обществения транспорт. Това включва:



Увеличаване на честотата и надеждността на автобусните линии.



Разширяване на мрежата с нови маршрути, които да свързват периферните квартали с центъра.



Модернизация на автопарка с по-екологични и комфортни превозни средства.



Изграждане на бус ленти, които да осигуряват бързо и безпрепятствено движение на градския транспорт.



Интегрирана билетна система и удобна информация в реално време за пристигането на автобусите.



Без тези подобрения, забраната за движение на старите автомобили ще създаде сериозни затруднения за хората и ще срещне обществена съпротива.



Изграждане на буферни паркинги и велоинфраструктура



За да се намали трафикът в центъра, е от съществено значение изграждането на буферни паркинги в покрайнините на зоните с ниски емисии. Тези паркинги трябва да са удобни, сигурни и да са свързани директно с ефективна мрежа на градския транспорт или с велоалеи, за да се насърчи преминаването към алтернативни начини на придвижване.



Едновременно с това, усиленото изграждане на велоалеи е ключово за насърчаване на велосипедния транспорт. Велоалеите трябва да бъдат добре планирани, свързани помежду си и отделени от автомобилния трафик, за да осигуряват безопасно и комфортно придвижване.



Довършване на градския ринг



Изключително важно е доизграждането на градския ринг, което ще осигури алтернативен маршрут за транзитния трафик, без да се налага той да преминава през централните части на града. Това ще облекчи натоварването на основните булеварди и ще намали замърсяването в зоните с ниски емисии.



Изграждане и поддържане на зелени площи (паркове улично озеленяване)



Добре поддържаната градска растителност допринася за чистотата на въздуха особено в периоди на завишени стойности на ФПЧ в атмосферата. Градската растителност със своята филтрираща и абсорбираща способност спомага за устойчивото понижаване на ФПЧ във въздуха и поглъщането на по-малките частици, които оказват особено неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве.



Засилен контрол и санкции



Въвеждането на зоните с ниски емисии е важна стъпка, но тя трябва да бъде съпроводена от ефективен контрол и строги санкции за нарушенията, които остават скрити за официалната статистика. Голям проблем, особено в определени квартали, е нерегламентираното горене на отпадъци като пластмаса и гуми. Този акт е изключително опасен за здравето и околната среда, тъй като отделя силно токсични диоксини и други канцерогенни вещества. Настояваме Община Пловдив да засили контрола за спазването на съществуващите наредби и закони, забраняващи подобни практики. Необходимо е да се въведат ясни механизми за наблюдение, сигнализиране и налагане на санкции на нарушителите, за да се гарантира, че чистият въздух не е само мечта, а реалност за всички жители.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Гражданско сдружение “Пловдив – град за хората" подкрепя проекта на Наредбата за зони с ниски емисии в Пловдив като неотложна и необходима мярка за подобряване на качеството на въздуха и здравето на гражданите.



Успоредно с това, ние настоятелно призоваваме Община Пловдив да разглежда този проект не като изолирана мярка, а като част от цялостна стратегия за устойчива градска мобилност и развитие. Успехът на еко-зоните зависи пряко от инвестициите в обществен транспорт, велоинфраструктура, изграждането на буферни паркинги и градски ринг, както и от стриктния контрол върху незаконните замърсители. Само с комбиниран подход, поставящ хората и тяхното благополучие на първо място, Пловдив ще успее да се справи с предизвикателствата на мръсния въздух и да се превърне в един по-добър и по-здравословен град за живеене.