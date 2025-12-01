Кадър, който казва повече от 1000 думи: Сляп писател докосна шлема на полицай в Пловдив

© Facebook По време на протеста пред Общината в Пловдив се случи необичаен момент, който привлече вниманието на присъстващите.



Слeпият писател Божидар Чергаров, участващ в събитието, протегна ръка, за да докосне шлема на полицай, който стоеше сред множеството. Въпреки напрежението, характерно за протестите, двамата демонстрираха спокойствие и взаимно уважение.



Моментът бе заснет на снимка, която бързо се разпространи в социалните мрежи.



Събитието подчертава, че протестите могат да протичат без конфликти, когато присъства диалог и разбиране между страните.