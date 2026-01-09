КЗП разяснява пред студенти от ПУ дейността си във връзка с еврото

© Представители на Комисията за защита на потребителите ще изнесат публична лекция пред студенти от ПУ "Паисий Хилендарски“, посветена на дейността на специализирания държавен орган във връзка с въвеждането на еврото в България.



Инициативата е на комисията и на Юридическия факултет на висшето училище. Форумът ще се проведе във вторник, 13 януари, от 13.30 часа в 10 аудитория в ректората на ПУ.



Лектори ще бъдат началникът на местния териториален отдел на КЗП Димитър Илиев и Цветислава Лакова, член на комисията.