ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
КОЦ Пловдив сваля драстично цената на прегледите на кожата след лятото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:14Коментари (0)715
©
За да насърчи повече хора да проверят здравето на кожата си след летния сезон, Комплексният онкологичен център – Пловдив започва кампания с намалена цена на  профилактичните дерматологични прегледи с дерматоскопия от 70 лв. на 20 лв.

Силното лятно слънце оставя след себе си не само приятен загар, но и риск от увреждания на кожата. Ултравиолетовите лъчи могат да предизвикат промени в бенките и пигментните образувания, които понякога прерастват в сериозен здравословен проблем. Затова специалистите на КОЦ – Пловдив поставят акцент върху навременната профилактика.

Кампанията ще се проведе от 23 септември до 24 октомври, всеки понеделник и четвъртък от 11:30 до 13:30 ч., бул. "Васил Априлов“ 15А, сградата на КОЦ- Пловдив, ДКБ - Кожни болести. Прегледите включват прецизна диагностика с дерматоскоп, консултация за евентуални рискови промени и съвети за грижа и защита на кожата.

"Знаем колко сериозни могат да бъдат последствията от продължителното излагане на слънце, особено след летния сезон. Затова решихме да предложим тези прегледи на намалена цена, за да могат повече хора да се възползват от тях“, споделя управителя на КОЦ-Пловдив  доц. д-р Тихомир Дерменджиев.


Още по темата: общо новини по темата: 724
27.08.2025 Пловдивчанин от морето: Цените вече са в евро, но никой не го казва на глас
27.08.2025 Очаква ни слънчева сряда, температурите тръгват нагоре
26.08.2025 Нови ремонти по АМ "Тракия", "Хемус" и "Струма" започват скоро
26.08.2025 "Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
26.08.2025 Драганов: Гърция въобще не е конкуренция на България за почивка
26.08.2025 Зрелищно водно торнадо се завихри над Черно море!
предишна страница [ 1/121 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Почернени родители към убиеца на сина им: Винаги ще бъдеш човекът...
09:28 / 27.08.2025
Ремонтът на Дома за възрастни хора в Пловдив върви по план
20:09 / 26.08.2025
Александър Константинов: В Пловдив се повтаря един и същ период о...
19:45 / 26.08.2025
Най-голямата болница в Пловдив с кампания "Здраве за всички"
19:21 / 26.08.2025
Габи Тутанкамион на поправителен в новия Ерген
08:16 / 27.08.2025
За хора с много пари и нюх: Продават летище до Пловдив
16:56 / 26.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
15:18 / 25.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пребиха жестоко легенда на популярен български клуб
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ДЮШ на ПФК Локомотив (Пд)
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: