КОЦ Пловдив сваля драстично цената на прегледите на кожата след лятото

За да насърчи повече хора да проверят здравето на кожата си след летния сезон, Комплексният онкологичен център – Пловдив започва кампания с намалена цена на профилактичните дерматологични прегледи с дерматоскопия от 70 лв. на 20 лв.



Силното лятно слънце оставя след себе си не само приятен загар, но и риск от увреждания на кожата. Ултравиолетовите лъчи могат да предизвикат промени в бенките и пигментните образувания, които понякога прерастват в сериозен здравословен проблем. Затова специалистите на КОЦ – Пловдив поставят акцент върху навременната профилактика.



Кампанията ще се проведе от 23 септември до 24 октомври, всеки понеделник и четвъртък от 11:30 до 13:30 ч., бул. "Васил Априлов“ 15А, сградата на КОЦ- Пловдив, ДКБ - Кожни болести. Прегледите включват прецизна диагностика с дерматоскоп, консултация за евентуални рискови промени и съвети за грижа и защита на кожата.



"Знаем колко сериозни могат да бъдат последствията от продължителното излагане на слънце, особено след летния сезон. Затова решихме да предложим тези прегледи на намалена цена, за да могат повече хора да се възползват от тях“, споделя управителя на КОЦ-Пловдив доц. д-р Тихомир Дерменджиев.