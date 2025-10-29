ИЗПРАТИ НОВИНА
Източвана ли е УМБАЛ "Пловдив" (Окръжна)?
Автор: Георги Кирилов 09:09Коментари (1)3247
© Plovdiv24.bg
В социалните мрежи се появи клип на 20 лекари, които протестират и искат сегашният изпълнителен директор на УМБАЛ "Пловдив" (бившата Окръжна болница) д-р Динчо Генев да запази поста си. По-интересно е обаче какви реакции и коментари предизвика видеото.

Ето и част от тях:

- Преди месец посетих Окръжна болница като придружител на пациентка. Невероятна мизерия! Мръсотия до шия, разруха и разпад! Иначе пациентката е с подобрение, така че сме доволни от лечението! Но всичко останало е леш. Дано смяната на директора да доведе до подобряване на условията в тази болница.

- Тази болница е като във филма на ужасите. Никой нищо не може да им каже на там работещите, пълна анархия, пушат в отделенията, пият си, все едно са на почивка. Вместо да лекуват хората, те протестират.

- Какво е възкресил? Държеше на пост стари комуняги, пенсионери за началници, които плащат по 1000 лв заплата на персонала си. Затова и протестират сега, понеже столът им взе да изстива... 65+ години и не мърдат от позициите. Дано д-р Червенков направи качествена чистка и накара това предприятие да заработи, че от години няма никаква промяна.

- В същото време младите лекари твърдят, че не се дава шанс на тях, а възрастните лекари са с няколко частни практики и използват болницата само за да пренасочват пациенти към частните кабинети. Това на практика си е източване на болницата.

Разследване на Plovdiv24.bg научи за още едно изключително скандално решение на сегашния директор на болницата д-р Динчо Генев. В качеството си на ръководител на болницата той взима едно, меко казано, странно решение.

Онкологичната комисия, без обосновка и никаква логика, е сменена от общинския КОЦ-Пловдив с частната УМБАЛ "Пълмед".

Това се случва през 2024 г. Вече повече от година и половина онкологично болните, диагностицирани за първи път в УМБАЛ "Пловдив", се насочват към онкокомисията в частната болница "Пълмед“.

Това поражда сериозни съмнения за конфликт на интереси и подмяна на обществения интерес с частен. Онкокомисиите са ключов инструмент в лечението на онкологичните заболявания. Те определят лечебния план – операция, химио- и лъчетерапия, контрол и проследяване.

Решението на УМБАЛ "Пловдив" да изведе тази дейност извън рамките на болницата и да я прехвърли към частен субект поставя под въпрос както медицинската, така и етичната обоснованост на това действие.

Няма публично обявени мотиви, няма обсъждане с медицинските специалисти, които реално се грижат за пациентите. Така държавна структура – финансирана от НЗОК и държавния бюджет – на практика дава възможности на частната структура да си осигури повече пациенти с онкологични диагнози и съответно - повече онкологични пътеки и по-голямо финансиране.

Последствията за пациентите: забавяне, объркване, липса на проследимост. Смяната на онкокомисията означава, че оперираните в УМБАЛ "Пловдив" пациенти вече да преминават през частно лечебно заведение, за да получат терапевтични предложения и решения.

Изложените по-горе факти водят до обосновано предположение, че под ръководството на д-р Динчо Генев УМБАЛ "Пловдив" е източвана и той не само трябва да бъде сменен, но най-малкото трябва да даде обяснение пред компетентните органи относно решенията си и най-вече относно това да ощети общинската КОЦ-Пловдив за сметка на една от най-големите частни болници.

Припомняме, че разследване наскоро показа, че бюджетът на НЗОК се източва нерегламентирано и необосновано именно от най-големите частни болници.


Още по темата: общо новини по темата: 5
20.10.2025 Медици от УМБАЛ "Пловдив" се срещнаха с министър Силви Кирилов
09.10.2025 Персоналът на УМБАЛ "Пловдив" протестира срещу новия директор
07.10.2025 УМБАЛ "Пловдив" с нов директор
01.10.2025 Персоналът на УМБАЛ "Пловдив" се събира в подкрепа на д-р Генев
26.09.2025 Трима се борят за директор на УМБАЛ "Пловдив"






Ко, не! Всеизвестно е, че в Окръжна положението е бом-бок. Иначе са глупости това, че дъртите лекари не искали да се пенсионират и че младите лекари искали да работят, ама не им давали. Младите бягат навън и добре, че са старите иначе сами ще се оперираме по домовете си. Интересно защо в частните болници е чисто, подредено и все млади лекари и сестри, а в Окръжна...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

