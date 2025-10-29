ЗАРЕЖДАНЕ...
|Източвана ли е УМБАЛ "Пловдив" (Окръжна)?
Ето и част от тях:
- Преди месец посетих Окръжна болница като придружител на пациентка. Невероятна мизерия! Мръсотия до шия, разруха и разпад! Иначе пациентката е с подобрение, така че сме доволни от лечението! Но всичко останало е леш. Дано смяната на директора да доведе до подобряване на условията в тази болница.
- Тази болница е като във филма на ужасите. Никой нищо не може да им каже на там работещите, пълна анархия, пушат в отделенията, пият си, все едно са на почивка. Вместо да лекуват хората, те протестират.
- Какво е възкресил? Държеше на пост стари комуняги, пенсионери за началници, които плащат по 1000 лв заплата на персонала си. Затова и протестират сега, понеже столът им взе да изстива... 65+ години и не мърдат от позициите. Дано д-р Червенков направи качествена чистка и накара това предприятие да заработи, че от години няма никаква промяна.
- В същото време младите лекари твърдят, че не се дава шанс на тях, а възрастните лекари са с няколко частни практики и използват болницата само за да пренасочват пациенти към частните кабинети. Това на практика си е източване на болницата.
Разследване на Plovdiv24.bg научи за още едно изключително скандално решение на сегашния директор на болницата д-р Динчо Генев. В качеството си на ръководител на болницата той взима едно, меко казано, странно решение.
Онкологичната комисия, без обосновка и никаква логика, е сменена от общинския КОЦ-Пловдив с частната УМБАЛ "Пълмед".
Това се случва през 2024 г. Вече повече от година и половина онкологично болните, диагностицирани за първи път в УМБАЛ "Пловдив", се насочват към онкокомисията в частната болница "Пълмед“.
Това поражда сериозни съмнения за конфликт на интереси и подмяна на обществения интерес с частен. Онкокомисиите са ключов инструмент в лечението на онкологичните заболявания. Те определят лечебния план – операция, химио- и лъчетерапия, контрол и проследяване.
Решението на УМБАЛ "Пловдив" да изведе тази дейност извън рамките на болницата и да я прехвърли към частен субект поставя под въпрос както медицинската, така и етичната обоснованост на това действие.
Няма публично обявени мотиви, няма обсъждане с медицинските специалисти, които реално се грижат за пациентите. Така държавна структура – финансирана от НЗОК и държавния бюджет – на практика дава възможности на частната структура да си осигури повече пациенти с онкологични диагнози и съответно - повече онкологични пътеки и по-голямо финансиране.
Последствията за пациентите: забавяне, объркване, липса на проследимост. Смяната на онкокомисията означава, че оперираните в УМБАЛ "Пловдив" пациенти вече да преминават през частно лечебно заведение, за да получат терапевтични предложения и решения.
Изложените по-горе факти водят до обосновано предположение, че под ръководството на д-р Динчо Генев УМБАЛ "Пловдив" е източвана и той не само трябва да бъде сменен, но най-малкото трябва да даде обяснение пред компетентните органи относно решенията си и най-вече относно това да ощети общинската КОЦ-Пловдив за сметка на една от най-големите частни болници.
Припомняме, че разследване наскоро показа, че бюджетът на НЗОК се източва нерегламентирано и необосновано именно от най-големите частни болници.
Коментари (1)
factotum_1967
СИСТЕМАТА НИ УБИВА!
преди 58 мин.
0
