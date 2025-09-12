© Plovdiv24.bg Възможно ли е любовта между Дебора и Георги отново да припламне или по-скоро тръгвала ли си е тя изобщо?



След края на днешното заседание Дебора и Георги са потеглили към изхода. На вратата Георги като истински джентълмен е дал път на младата дама.



Там посоката на двамата се разделя, но репортер на Plovdiv24.bg улавя усмихнатото помахване за "Чао" на Дебора към подсъдимия и неговите защитници. Тя приятелски им споделя нещо, а след това ги изпраща и се качва в асансьора.



Само часове преди това Дебора сподели пред журналисти, че се притеснява от това, че Георгиев е на свобода.



Георги Георгиев не е правил опит за контакти с нея.



"Надявам се да не го прави, да, страхувам се. Той е под парична гаранция, той не е невинен, платил си е, за да излезе, но все още има дело.", кометира тя по-рано днес.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.