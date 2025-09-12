© Plovdiv24.bg "Имам притеснение, че Георги е на свобода", това заяви Дебора минути преди да влезе в съдебната зала на днешното заседание. Тя дойде заедно със своята майка. като заяви, че се страхува, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Георги Георгиев не е правил опит за контакти. "Надявам се да не го прави, да страхувам се.



Той е под парична гаранция, той не е невинен, платил си е, за да излезе, но все още има дело. Надявам се днес да се извършат разпитите и да няма пречки. На следващото заседание ще разказа всичко, дори и да не съм готова, трябва да го направя. сподели Дебора.



"Това ме отчайва (продължителността на делото - бел. ред.), защото не се дава никакъв пример на жените, които са жертва на подобни неща, заключи тя.



Припомняме, че делото между Дебора Михайлова и Георги Георгиев се води заради изпратени заплашителни съобщения по телефона.



