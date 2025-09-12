ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Дебора: Това ме отчайва
Георги Георгиев не е правил опит за контакти. "Надявам се да не го прави, да страхувам се.
Той е под парична гаранция, той не е невинен, платил си е, за да излезе, но все още има дело. Надявам се днес да се извършат разпитите и да няма пречки. На следващото заседание ще разказа всичко, дори и да не съм готова, трябва да го направя. сподели Дебора.
"Това ме отчайва (продължителността на делото - бел. ред.), защото не се дава никакъв пример на жените, които са жертва на подобни неща, заключи тя.
Припомняме, че делото между Дебора Михайлова и Георги Георгиев се води заради изпратени заплашителни съобщения по телефона.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 287
|предишна страница [ 1/48 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Полицията в Пловдив с мерки за безопасност по време на празника в...
09:06 / 12.09.2025
На това място само фонтан с ябълка му трябва и наистина ще стане ...
09:02 / 12.09.2025
Най-голямата болница в Пловдив ще провежда безплатни прегледи за ...
08:54 / 12.09.2025
Пловдив посреща най-добрите български комици
23:15 / 11.09.2025
Певица от Пловдив стана жертва на нагла кражба
21:00 / 11.09.2025
Руска рулетка в Пловдив! Пешеходци между коли и влакове на бул. "...
19:57 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
17:01 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS