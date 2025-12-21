Изкуството да паркираш накриво в Пловдив

© Фейсбук Всички сме виждали подобна гледка. Паркингът е препълнен, местата не достигат и изведнъж се появява една мъничка кола, която е разположена така, все едно цялото пространство е за нея. Да паркираш така в градския хаос не винаги е проява на талант, а просто липса на маневрени умения. За леко комичната ситуация Plovdiv24.bg научи от снимка, публикувана във фейсбук. Градът е Пловдив, но конкретното място е неизвестно.



Много вероятно е шофьорът да вярва, че законите на физиката и етиката не важат за престои под пет минути.