Пореден пример за изключителна наглост на пътя разгневи пловдивчани. Шофьор на черно "Ауди“ с пловдивска регистрация демонстрира пълно незачитане на правилата за движение, паркирайки автомобила си по фрапантен начин на една от най-оживените локации в града – спирката пред кино "Космос“ на ул. "Гладстон“.

На снимка, изпратена от възмутен наш читател вчера, се вижда, че превозното средство не просто е спряло на автобусната спирка, но е позиционирано изцяло в насрещното движение. Очевидци поясняват, че не става въпрос за кратък престой за качване или слизане на пътници, тъй като в автомобила няма водач, а колата е оставена без надзор, информира Plovdiv24.bg.

Защо нарушението е двойно?

- Паркиране на спирка: Съгласно Закона за движение по пътищата (ЗДвП), спирането на превозни средства на спирките на градския транспорт е разрешено само за качване или слизане на пътници, при условие че не се пречи на градския транспорт. В случая автомобилът е паркиран.

- Движение и паркиране в насрещното: Позиционирането на колата с лице към идващия поток от автомобили в еднопосочен участък (или неправилно навлизане в насрещната лента) е грубо нарушение, което създава предпоставки за тежки инциденти.

Районът около кино "Космос“ е изключително натоварен, като там често преминават автобуси от градския транспорт и голям поток от автомобили, влизащи или излизащи от подлеза на "Гладстон“. Подобно "творческо“ паркиране не само затруднява движението, но и застрашава безопасността на пешеходците и останалите участници в трафика.