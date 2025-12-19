ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Иван Стоянов: Въздухът, който се пренася в Пловдив от другите населени места, също е фактор за замърсяването
Автор: Ивет Калчишкова 17:08Коментари (2)4023
© Plovdiv24.bg
Няколко поредни дни въздухът в Пловдив е с превишени нива на фините прахови частици," сподели зам.-кметът по “Екология и здравеопазване" Иван Стоянов. Той допълни, че замърсяването се наблюдава най-вече през декември и януари, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

По думите му само за 2 години община Пловдив е привлякла инвестиции за намаляване на източниците на замърсяване за около 50 милиона.

"Говорим за подмяна на печките на твърдо гориво, за зоните с ниски емисии и за така наречените кални петна - зелени мерки в градска среда".

Той допълни, че при зоната с ниски емисии се въвеждат някои доста рестриктивни мерки. Една от тях е забраната за горенето на дърва и въглища от 1 октомври 2027 г, а другата е свързана с малък и голям ринг при транспорта в града.

Обмисляме със заместник-кмета по транспорт въвеждане на зелена вълна по булевард "Освобождение“, за да преминава потокът от автомобили по-бързо.

По думите му улиците в града се мият всеки ден, когато времето позволява. Това не се прави при отрицателни температури, за да не се заледи. Не използваме пясък, а само сол и химически препарати. 

"Не спираме да полагаме усилия за чистотата на въздуха, но географското положение и температурните инверсии в Пловдив остават фактори, както и въздухът, който се пренася в града от другите населени места".

Кметът Костадин Димитров допълни, че очаква станцията на РИОСВ на Околовръстното, от която да се види какво е замърсяването от другите населени места.



Още по темата: общо новини по темата: 488
19.12.2025 Мръсен въздух в Пловдив
18.12.2025 В ОбС Пловдив поискаха оставката на Иван Стоянов
04.12.2025 Нездравословен въздух в Пловдив! Жители: Мирише лошо!
29.11.2025 Голяма опасност надвисва над Пловдив в дните петък, събота и неделя
16.11.2025 Краят за старите печки на дърва и въглища в Пловдив наближава, домакинствата могат да ги заменят безплатно
12.11.2025 Над 2000 домакинства в Пловдив искат да заменят кюмбетата
предишна страница [ 1/82 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Ами трябва да се спре ватъра...може да пробвате да спрете и дъжда, за да не се разкалват грозните градинки, които са предвидени за озеленяване, но някой е откраднал парите. Защо все по-прости хора ни управляват!!!
0
 
 
Западен е леш от прахоляк, кал и мръсен въздух Оставка на теб и Тона Царимирска
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Труп на мъж е открит в Пловдив
19:08 / 19.12.2025
Cook&Home / Design&Home откри нов модерен обект в Plovdiv Plaza
16:52 / 19.12.2025
Обществен транспорт до 1.00 часа на 1 януари 2026 г.
15:13 / 19.12.2025
Полицията за просещите по Главната: Просията не се счита за крими...
14:55 / 19.12.2025
В два поредни дни градският транспорт в Пловдив ще е безплатен
12:18 / 19.12.2025
Прокуратурата изнесе скандална информация за откраднатите милиони...
12:03 / 19.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2026
Винетки 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: