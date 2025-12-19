© Plovdiv24.bg Няколко поредни дни въздухът в Пловдив е с превишени нива на фините прахови частици," сподели зам.-кметът по “Екология и здравеопазване" Иван Стоянов. Той допълни, че замърсяването се наблюдава най-вече през декември и януари, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



По думите му само за 2 години община Пловдив е привлякла инвестиции за намаляване на източниците на замърсяване за около 50 милиона.



"Говорим за подмяна на печките на твърдо гориво, за зоните с ниски емисии и за така наречените кални петна - зелени мерки в градска среда".



Той допълни, че при зоната с ниски емисии се въвеждат някои доста рестриктивни мерки. Една от тях е забраната за горенето на дърва и въглища от 1 октомври 2027 г, а другата е свързана с малък и голям ринг при транспорта в града.



Обмисляме със заместник-кмета по транспорт въвеждане на зелена вълна по булевард "Освобождение“, за да преминава потокът от автомобили по-бързо.



По думите му улиците в града се мият всеки ден, когато времето позволява. Това не се прави при отрицателни температури, за да не се заледи. Не използваме пясък, а само сол и химически препарати.



"Не спираме да полагаме усилия за чистотата на въздуха, но географското положение и температурните инверсии в Пловдив остават фактори, както и въздухът, който се пренася в града от другите населени места".



Кметът Костадин Димитров допълни, че очаква станцията на РИОСВ на Околовръстното, от която да се види какво е замърсяването от другите населени места.



