|Иновации в земеделието на АГРА 2026
Българската компания "Раломекс“ представя почвообработващи машини с висока производителност, както и специализирани решения като намачкващ валяк за No-Till технология и машина за вадене на лук и чесън. Инвестициите на фирмата в модерни леярски мощности и рециклиращи инсталации са стъпка към по-екологично производство.
Сред водещите новости са сеялките Maestro с дозиращи системи AirSpeed и AirVac, които позволяват работа с висока скорост без компромис в точността, както и универсалните Horsch Pronto DC за есенни култури. В растителната защита доминират прикачните и самоходни пръскачки Leeb с автоматично водене на щангите и интелигентни системи за управление, осигуряващи минимални загуби и оптимално покритие.
В почвообработката внимание привличат дисковите брани Horsch Joker, култиваторите Terrano FX и продълбочителите Ermo Levante, създадени за работа при различни почвени условия и с по-ниски енергийни разходи. За животновъдството са показани фуражораздаващи миксери Strautmann с прецизно претегляне и хомогенно смесване.
За първи път на изложението е на високотехнологичният агродрон Vector HD580 – с голям капацитет, бързо зареждане и възможности за прецизно пръскане и разпръскване. Българската компания НИК представя новото поколение решения на XAG, както и автономния робот AgXeed, strip-till и no-till инвентари и системи за селективно третиране.
Интелигентните торачки и пръскачки на Kverneland с GPS и ISOBUS управление, навигационните технологии на FJ Dynamics и оптичните системи на EAVISION за селективно приложение на препарати ще допълнят концепцията за фермерство, основано на данни и прецизност.
Общият брой изложители тази година достига 630, а фокусът е ясен – по-висока продуктивност с по-малко ресурси чрез автономни машини, дигитално управление и устойчиви технологии. АГРА 2026 затвърждава ролята си на платформа, която показва бъдещето на модерното земеделие. Най-авангардните разработки на компаниите и научните институти ще бъдат отличени на специална церемония утре, четвъртък, от 17:30 часа в зала "Пловдив“ на Конгресния център.
