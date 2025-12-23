© Инцидент с автобус и джип тази вечер затапи кръговото кръстовище на Водната палата. Читател на Plovdvi24.bg ни изпрати снимки и видео от инцидента. На кадрите се вижда, че трафикът е затруднен, но все пак се преминава.



До двете возила има хора, които оглеждат щетите, няма данни за пострадали.



Вероятната причина е неспазено предимства, коментират запознати,



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.