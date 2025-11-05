Има присъда за смъртта на 18-годишния син на пловдивския адвокат Давчев

© Теодор Давчев Пловдивският окръжен съд в процедура, протекла по реда на съкратеното съдебно следствие, призна подсъдимия по НОХД№1286/2025 г. 23-годишния Христо Симеонов за виновен в това, че на 08.09.2021 г. в землището на с. Песнопой, обл. Пловдив, местност "Зад Песнопой“, на пътя, свързващ село Песнопой с вилна зона "Светлина“, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил "БМВ 520И“, е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинил смъртта на 18-годишния Теодор Давчев – син на известния пловдивски адвокат Йордан Давчев, настъпила на 10.09.2021 г. в Пловдив.



18-годишният Теодор Давчев почина, след като падна от движещ се автомобил край село Песнопой. Вечерта преди трагедията група приятели били на вила и по-късно решили да посетят мост в района. Част от тях тръгнали пеша, а други – с кола, управлявана от Симеонов.



При кратко спиране няколко младежи се качили върху автомобила – двама на предния капак и Теодор на задния, с гръб към движението. При потеглянето момчето паднало назад върху черния път и си ударило главата. Въпреки помощта на приятелите му и последвалото лечение в УМБАЛ "Свети Георги“, лекарите не успели да го спасят.



Подсъдимият Симеонов призна изцяло фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт. Поради това Окръжният съд осъди подсъдимия на 1 година и 4 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал.1 от НК отложи изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 години – престъпление по чл. 343 ал.1 б.В вр. чл. 342 ал.1 вр. чл. 2 ал.1 от НК вр. чл. 373 ал.2 от НПК вр. чл. 58а ал.1 вр. чл. 54 от НК.



Размерът на така наложеното наказание е определен след редуцирането му с 1/3, съгласно чл. 58а ал.1 от НК.



Със същата присъда Окръжният съд лиши подсъдимия Симеонов от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 2 години.



Присъдата не е окончателна и подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.