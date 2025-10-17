Трети пореден фалстарт на ключово дело в Пловдив

© Plovdiv24.bg Съдебният процес срещу 23-годишния Христо Симеонов, обвинен за смъртта на 18-годишния Теодор Давчев – син на известния пловдивски адвокат Йордан Давчев, бе отложен днес, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Служебни ангажименти на частните обвинители попречиха на страните заседанието да започне и то бе отложено за 7 ноември.



Припомняме, че процосът два пъти вече претърпя фалстарт. Трагичният инцидент се случи през есента на 2021 година край Карлово.



18-годишният Теодор Давчев почина, след като падна от движещ се автомобил край село Песнопой. Вечерта преди трагедията група приятели били на вила и по-късно решили да посетят мост в района. Част от тях тръгнали пеша, а други – с кола, управлявана от Симеонов.



При кратко спиране няколко младежи се качили върху автомобила – двама на предния капак и Теодор на задния, с гръб към движението. При потеглянето момчето паднало назад върху черния път и си ударило главата. Въпреки помощта на приятелите му и последвалото лечение в УМБАЛ "Свети Георги“, лекарите не успели да го спасят.