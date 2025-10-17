ИЗПРАТИ НОВИНА
Трети пореден фалстарт на ключово дело в Пловдив
Автор: Ивет Калчишкова 11:32Коментари (0)266
© Plovdiv24.bg
Съдебният процес срещу 23-годишния Христо Симеонов, обвинен за смъртта на 18-годишния Теодор Давчев – син на известния пловдивски адвокат Йордан Давчев, бе отложен днес, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Служебни ангажименти на частните обвинители попречиха на страните заседанието да започне и то бе отложено за 7 ноември.  

Припомняме, че процосът два пъти вече претърпя фалстарт. Трагичният инцидент се случи през есента на 2021 година край Карлово.

18-годишният Теодор Давчев почина, след като падна от движещ се автомобил край село Песнопой. Вечерта преди трагедията група приятели били на вила и по-късно решили да посетят мост в района. Част от тях тръгнали пеша, а други – с кола, управлявана от Симеонов.

При кратко спиране няколко младежи се качили върху автомобила – двама на предния капак и Теодор на задния, с гръб към движението. При потеглянето момчето паднало назад върху черния път и си ударило главата. Въпреки помощта на приятелите му и последвалото лечение в УМБАЛ "Свети Георги“, лекарите не успели да го спасят.


Още по темата: общо новини по темата: 7
11.09.2025 »
11.06.2025 »
24.09.2021 »
24.09.2021 »
21.09.2021 »
21.09.2021 »
Още новини от Новини от Пловдив:
Газова бутилка гръмна в жилище в Пловдив
10:07 / 17.10.2025
"Ден на отворените врати" в жилищен парк Royal Garden тази събота...
09:06 / 17.10.2025
Започва дългоочакваният ремонт в ОУ "Тодор Каблешков" в Пловдив
08:51 / 17.10.2025
Веселка Христамян: Зачестяват сигналите от граждани, които се опл...
08:47 / 17.10.2025
В "Тракия" започва раздаването на пакети с хранителни продукти
07:35 / 17.10.2025
ПУ изгражда нови центрове за дуално обучение, инженерни технологи...
23:00 / 16.10.2025

