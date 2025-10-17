ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Трети пореден фалстарт на ключово дело в Пловдив
Служебни ангажименти на частните обвинители попречиха на страните заседанието да започне и то бе отложено за 7 ноември.
Припомняме, че процосът два пъти вече претърпя фалстарт. Трагичният инцидент се случи през есента на 2021 година край Карлово.
18-годишният Теодор Давчев почина, след като падна от движещ се автомобил край село Песнопой. Вечерта преди трагедията група приятели били на вила и по-късно решили да посетят мост в района. Част от тях тръгнали пеша, а други – с кола, управлявана от Симеонов.
При кратко спиране няколко младежи се качили върху автомобила – двама на предния капак и Теодор на задния, с гръб към движението. При потеглянето момчето паднало назад върху черния път и си ударило главата. Въпреки помощта на приятелите му и последвалото лечение в УМБАЛ "Свети Георги“, лекарите не успели да го спасят.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 7
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Газова бутилка гръмна в жилище в Пловдив
10:07 / 17.10.2025
"Ден на отворените врати" в жилищен парк Royal Garden тази събота...
09:06 / 17.10.2025
Започва дългоочакваният ремонт в ОУ "Тодор Каблешков" в Пловдив
08:51 / 17.10.2025
Веселка Христамян: Зачестяват сигналите от граждани, които се опл...
08:47 / 17.10.2025
В "Тракия" започва раздаването на пакети с хранителни продукти
07:35 / 17.10.2025
ПУ изгражда нови центрове за дуално обучение, инженерни технологи...
23:00 / 16.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS