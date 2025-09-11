Съдът отказа прекратяване на делото за смъртта на сина на известен пловдивски адвокат

© Опит за прекратяване на съдебния процес беляза поредното заседание срещу 23-годишния Христо Симеонов, обвинен за смъртта на 18-годишния Теодор Давчев – син на известния пловдивски адвокат Йордан Давчев. Трагичният инцидент се случи през есента на 2021 година край Карлово.



Симеонов се яви в съдебната зала с патерица и видимо затруднена подвижност. Той обясни пред магистратите, че е пострадал при падане в Бургас, в резултат на което е получил разкъсани кръстни връзки и киста на коляното. Предстои му операция.



Адвокатът на частните обвинители, Елдъров, постави под съмнение редовността на процеса. Той настоя, че съществуват процесуални нарушения и поиска делото да бъде върнато на прокуратурата. Според него обвинителният акт е противоречив и съдържа неясноти, особено относно употребата на алкохол от страна на подсъдимия.



"В документа се споменава алкохол и безалкохолна бира, без яснота какъв точно алкохол е консумиран, а свидетели говорят за алкохолна бира. Това създава объркване за състоянието на подсъдимия при качването му в автомобила“, посочиха адвокатите на пострадалите.



По техни думи свидетели твърдят, че цялата компания е употребявала твърд алкохол и бира във фаталната вечер, но няма категорични доказателства, че самият Симеонов е пил.



Друг основен аргумент на частните обвинители е, че в обвинението има противоречие – едновременно се говори за пътнотранспортно произшествие по непредпазливост и за "престъпна самонадеяност“. Според адвокат Елдъров водачът на автомобила е трябвало да предотврати качването на хора върху капака, тъй като това не е невинна постъпка, а съзнателно рисково действие.



В същото време в материалите е посочено, че колата се е движела с едва 17 км/ч по неравен път – факт, който според защитата на подсъдимия не предполага умисъл за причиняване на тежки последици.



Защитата на Симеонов подчерта, че на следващия ден след инцидента младежът е бил проверен за наркотици – резултатът е отрицателен. Освен това няма данни той да е употребявал друго освен безалкохолна бира.



"Ако е имало умисъл, скоростта щеше да бъде много по-висока“, коментираха адвокатите на подсъдимия и поискаха делото да се гледа по съкратена процедура, тъй като Симеонов признава фактите и обстоятелствата.



От прокуратурата също заявиха, че няма доказателства за употреба на алкохол от страна на подсъдимия, поради което исканията на частните обвинители са неоснователни.



На 10 септември 2021 г. 18-годишният Теодор Давчев почина, след като падна от движещ се автомобил край село Песнопой. Вечерта преди трагедията група приятели били на вила и по-късно решили да посетят мост в района. Част от тях тръгнали пеша, а други – с кола, управлявана от Симеонов.



При кратко спиране няколко младежи се качили върху автомобила – двама на предния капак и Теодор на задния, с гръб към движението. При потеглянето момчето паднало назад върху черния път и си ударило главата. Въпреки помощта на приятелите му и последвалото лечение в УМБАЛ "Свети Георги“, лекарите не успели да го спасят.



След изслушване на всички страни съдът прецени, че обвинителният акт няма да бъде върнат на прокуратурата за отстраняване на нарушения, засягащи правата на пострадалите.



Решението на съда подлежи на обжалване и протест в 7-срок.



Процесът продължава на 17 октомври от 9:30 часа.