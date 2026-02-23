ЗАРЕЖДАНЕ...
|Идва ли мръсен въздух в Пловдив от община "Родопи"?
Мобилната станция ще измерва основните замърсители, характеризиращи качеството на атмосферния въздух – фини прахови частици под 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и озон, както и метеорологични параметри. Измерванията ще бъдат разпределени равномерно в рамките на календарната година, така че да обхванат четирите годишни сезона, различните климатични условия и интензивността на трафика. Минималната продължителност на измерванията за всеки сезон е 14 денонощия, като тези за зимния период трябва да приключат до 20.03.2026 г.
Във връзка с предстоящия мониторинг РИОСВ – Пловдив инициира спешна среща с кметовете на община "Родопи" и община Пловдив, както и с ръководителя на Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда. На срещата ще бъдат предложени възможни варианти за местоположение на пункт за мониторинг в община "Родопи", съобразени с изискванията на Приложение № 6 към чл. 11 на Наредба № 12 от 15 юли 2010 година. Местоположението следва да бъде на обществено достъпно място и в близост до населени зони, като окончателният избор ще бъде направен от РИОСВ – Пловдив.
Причината, поради която екоинспекцята стартира извънредните измервания, е необходимостта от събиране на фонови данни за района на община "Родопи", а основната цел на инициативата е опазване на околната среда и защита на човешкото здраве.
Получената информация ще позволи на специалистите в институцията да анализират източниците на замърсяване, въздействието на специфични климатични условия, както и евентуалното влияние на съседните общини върху качеството на атмосферния въздух на територията на община Пловдив. Така ще бъде изготвена цялостна и комплексна картина за състоянието на КАВ в региона с оглед предприемане на адекватни мерки при необходимост.
РИОСВ – Пловдив ще информира обществеността както при разполагането на мобилната станция през четирите периода на измерване, така и за резултатите от последващия анализ. Данните от измерванията ще се изпращат своевременно до Регионалната здравна инспекция съобразно нейните компетентности по отношение на човешкото здраве.
