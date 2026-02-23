Идва ли мръсен въздух в Пловдив от община "Родопи"?

© Plovdiv24.bg По инициатива на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) през 2026 г. община "Родопи" е включена като район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ). Поради липса на налични данни от измервания на територията на общината ще бъде проведен целенасочен мониторинг чрез мобилна автоматична станция (МАС).



Мобилната станция ще измерва основните замърсители, характеризиращи качеството на атмосферния въздух – фини прахови частици под 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и озон, както и метеорологични параметри. Измерванията ще бъдат разпределени равномерно в рамките на календарната година, така че да обхванат четирите годишни сезона, различните климатични условия и интензивността на трафика. Минималната продължителност на измерванията за всеки сезон е 14 денонощия, като тези за зимния период трябва да приключат до 20.03.2026 г.



Във връзка с предстоящия мониторинг РИОСВ – Пловдив инициира спешна среща с кметовете на община "Родопи" и община Пловдив, както и с ръководителя на Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда. На срещата ще бъдат предложени възможни варианти за местоположение на пункт за мониторинг в община "Родопи", съобразени с изискванията на Приложение № 6 към чл. 11 на Наредба № 12 от 15 юли 2010 година. Местоположението следва да бъде на обществено достъпно място и в близост до населени зони, като окончателният избор ще бъде направен от РИОСВ – Пловдив.



Причината, поради която екоинспекцята стартира извънредните измервания, е необходимостта от събиране на фонови данни за района на община "Родопи", а основната цел на инициативата е опазване на околната среда и защита на човешкото здраве.



Получената информация ще позволи на специалистите в институцията да анализират източниците на замърсяване, въздействието на специфични климатични условия, както и евентуалното влияние на съседните общини върху качеството на атмосферния въздух на територията на община Пловдив. Така ще бъде изготвена цялостна и комплексна картина за състоянието на КАВ в региона с оглед предприемане на адекватни мерки при необходимост.



РИОСВ – Пловдив ще информира обществеността както при разполагането на мобилната станция през четирите периода на измерване, така и за резултатите от последващия анализ. Данните от измерванията ще се изпращат своевременно до Регионалната здравна инспекция съобразно нейните компетентности по отношение на човешкото здраве.