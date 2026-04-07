Пловдивският апелативен съд потвърди взетата от Окръжен съд – Пловдив мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо В. Т., заловен с фентанил.

39-годишния В. Т., е обвинен в това, че на 26.03.2026 г. на АМ "Тракия“, в района на 122 км, край бензиностанция "Еко“, в землището на Пловдив, без надлежно разрешително, е държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – фентанил с общо нето тегло 1005,49 грама, съобщиха от съда за Plovdiv24.bg.

Апелативен съд – Пловдив прецени, че от събраните до момента доказателства, разпити на свидетели, експертна справка на иззетото количество наркотично вещество, обясненията на В. Т., протокол за претърсване и изземване, правилно окръжният съд е приел, че е налице обосновано предположение за съпричастност на лицето към обвинението, което му е повдигнато.

Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба от 5 000 до 20 000 лева. Касае се за обвинение за извършено тежко умишлено престъпление с настъпили изключително тежки последствия, предвид данните за голямото количество наркотично вещество/фентанил повече от един килограм/ и високата му стойност, което обуславя високата степен на обществена опасност на обвиняемия и престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Това количество надхвърля рамките на лична употреба и обективно сочи на специална цел "разпространение“, която е съставомерен признак на вмененото престъпление. Именно тази цел придава значително по-висока обществена опасност на деянието. От доказателствата по делото се установява една добре организирана престъпна дейност, свързана с разпространение на наркотични вещества. Налице е предварително и старателно планиране с висока степен на конспиративност, хладнокръвно извършено деяние с проявен траен престъпен умисъл и сочи на трайна престъпна нагласа, а не инцидентно или случайно поведение. Съдът взема под внимание и поведението на обвиняемия при задържането му, което е наложило на полицейските служители да разбият страничните стъкла на автомобила му, за да го арестуват. Всичко това води до извод за завишена степен на обществена опасност на обвиняемия и извършеното, поради което реалната опасност да извърши престъпление при по-лека мярка за неотклонение не може да бъде пренебрегната.

От управлявания от обвиняемия лек автомобил "Мерцедес“ при извършеното претърсване са намерени и иззети пакети с кафяво прахообразно вещество с доказано съдържание на психоактивно вещество, познато като "фентанил“, за което изготвена експертна справка.

Определението на апелативния съд е окончателно.