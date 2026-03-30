Пловдивският окръжен съд взе най-тежката мярка "задържане под стража“ спрямо 39-годишния В. Т., обвинен в това, че на 26.03.2026 г. на АМ "Тракия“, в района на 122 км, край бензиностанция "Еко“, в землището на гр. Пловдив, без надлежно разрешително, е държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – фентанил с общо нето тегло 1005,49 грама – престъпление по чл. 354а ал.1 от НК.Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба от 5 000 до 20 000 лева.Окръжен съд – Пловдив прие, че по делото са събрани достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение обвиняемия В. Т. да е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност, както и счете, че е налице опасност от извършване на престъпление.Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.