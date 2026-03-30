Пловдивският окръжен съд взе най-тежката мярка "задържане под стража“ спрямо 39-годишния В. Т., обвинен в това, че на 26.03.2026 г. на АМ "Тракия“, в района на 122 км, край бензиностанция "Еко“, в землището на гр. Пловдив, без надлежно разрешително, е държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – фентанил с общо нето тегло 1005,49 грама – престъпление по чл. 354а ал.1 от НК.
За престъплението Plovdiv24.bg вече съобщи на своите читатели.
Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба от 5 000 до 20 000 лева.
Окръжен съд – Пловдив прие, че по делото са събрани достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение обвиняемия В. Т. да е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност, както и счете, че е налице опасност от извършване на престъпление.
Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.
Рекордни количества "дрога убиец": 39-годишен остава зад решетките след акция на магистралата
Още от Институции
/
Лекари от Пловдив: Промяната на температурите и смяната на часовото време оказват негативно влияние върху сърцето
30.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Легенди идват в Пловдив
08:30
Бойко Борисов: Не ви го пожелавам това за Пловдив
20:55 / 30.03.2026
Голяма компания за таксиметрови услуги вдигна цените в Пловдив!
18:26 / 30.03.2026
Страхотен момент на сцената на Драматичен театър Пловдив
18:15 / 30.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.