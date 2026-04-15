Христо Симеонов е кандидат за народен представител в пловдивската листа на "Прогресивна България" и специалист с широк профил в областта на финансите, човешките ресурси и европейските проекти. Кариерата му започва в Министерството на отбраната, а по-късно заема ръководни позиции в частния сектор. Днес управлява консултантска компания, която подпомага бизнеса в разработването и управлението на европейски програми и в изграждането на ефективни HR политики. Симеонов е професионалист с висока експертиза и стратегическо мислене.

Как си представяте България през следващите години?

Нашата визия за България е страна, която е притегателно място за младите хора – не само защото е техен дом, а защото им предлага почтена реализация и възможност да градят бъдещето си тук.

Посоката е ясна - държава, в която пътят на младия лекар, инженер или юрист се определя от знанията и таланта, а не от семейни връзки или политическо покровителство. Място, където всеки труд е ценен, а заплащането е достоен израз на уважение към човешкия капитал.

Моята визия е за една сигурна и спокойна среда, в която новите поколения създават семейства с увереност, водени от духа на българските възрожденци – личности, които са изграждали болници, училища и общество. Целта е да бъде заменен моделът на олигархията и безскрупулното заграбване с модел на съзидание и споделен просперитет.

Как може да бъде постигната тази промяна?

Пътят към промяната започва с поемане на отговорност във всяка сфера на обществения живот. Сред основните приоритети е създаването на реални възможности за младите предприемачи чрез спешно стартиране на програми, насочени към иновации.

Днес множество добри идеи остават нереализирани, тъй като банките и фондовете изискват бизнес история, каквато младите хора по естествени причини нямат. Необходимо е правилата да бъдат променени, така че потенциалът на една идея да бъде достатъчен за достъп до капитал и да се премахнат бариерите пред стартиращия бизнес.

Нужен е и напълно нов подход в информационните кампании. Практиката възможностите за финансиране да бъдат слабо популяризирани или да достигат до ограничен кръг кандидати трябва да бъде прекратена. Информацията за националните и европейските ресурси следва да достига до всеки българин – независимо дали живее в столицата или в малко населено място. Прозрачността не е просто дума, а задължително условие, за да се прекрати концентрацията на ресурси в тесен кръг от хора, които "знаят къде да гледат“.

Приоритет за нас е въвеждането на кристално ясни и обективни критерии за кандидатстване, които да не оставят място за тълкувания. Всеки проект трябва да бъде предварително проверим и измерим, така че да се изключат възможностите за манипулации при оценката. Когато правилата са честни и резултатът зависи единствено от качеството и труда, младите хора ще си върнат вярата, че успехът в България е възможен без "връзки“ и покровителство.

Сред основните приоритети на “Прогресивна България" е и радикално облекчаване на административната тежест при кандидатстването, изпълнението и отчитането на проекти. В дигиталната ера е недопустимо да се изискват десетки документи, които вече съществуват в държавните регистри, или бизнесът да бъде затрудняван от сложни процедури. Държавата трябва да бъде партньор, който улеснява процесите, а не бюрократична преграда.

Какви са приоритетите пред Пловдив?

Пловдив има нужда от спешно и мащабно решение, тъй като градът се задушава от задръствания и мръсен въздух – проблем, който пряко влияе върху качеството на живот.

Сред основните инфраструктурни приоритети е изграждането на пълноценно околовръстно шосе и завършването на вътрешния и външния транспортен ринг, съчетани с модерни буферни паркинги, които да изведат транзитния трафик извън града.

Подобна промяна ще намали икономическите загуби, ще подобри качеството на въздуха и ще върне най-ценния ресурс – времето, което днес се губи в задръствания вместо със семейството.

Кариерата Ви започва в Министерството на отбраната. Как този опит оформя вижданията Ви?

Така е – моят житейски и професионален път е свързан с Българската армия и Военновъздушните сили. Тази среда ми даде не само дисциплина, но и дълбоко разбиране, че силата на една държава започва от нейната способност да защитава суверенитета си с чест и визия. Именно този опит ми показа колко решаваща е ролята на подготвените хора и стабилната кадрова политика във всяка държавна система. Необходим е ясен подход за прекратяване на практиката на политически назначения, така че професионалното израстване да зависи единствено от подготовката и личните качества, а не от протекции.

Приоритетът ни е ясен: адекватно заплащане и предвидима социална защита, които да спрат изтичането на кадри и да осигурят нормален живот за семействата. Това включва последователна позиция за запазване на мира без въвличане в чужди конфликти, както и реална ангажираност на държавата към здравеопазването и пенсиите на ветераните. Подобен подход следва да бъде валиден не само за армията, а за всички обществени системи.

В същото време е необходим спешен анализ и модернизация на техническите способности. Конфликтите в Източна Европа и Близкия изток показаха, че една "умно“ въоръжена армия може успешно да се отбранява срещу превъзхождащ противник. Затова инвестициите трябва да бъдат насочени към ефективни и асиметрични средства за отбрана – финансово устойчиви, но технологично решаващи.