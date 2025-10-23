ИЗПРАТИ НОВИНА
Христо Ковликов за GuitArt Festival в Пловдив: Очаква се един хубав празник
Автор: Цвети Тончева 19:02Коментари (0)226
© Архивна
Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Христо Ковликов, организатор на GuitArt Festival. Фестивалът се реализара с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града.

Кое поред е това издание на фестивала? 

Това е девето поред. И ние се чудим кога минаха 9 години, тъй като толкова интересно е всяка година, че си мислим, че е за първа година.

Още преди няколко години имахме идея да го направим тематичен гази фестивал, т.е. всеки един да представя определен регион, определен тип музика и т.н. И решихме като за първа година – ще кажа и защо го решихме – да направим балканско издание, т.е. предимно с артисти от региона. Затова надсловът е Balkan GuitArt Festival. Ще се проведе от 23 до 26 октомври. Програмата е страхотна, даже не очаквахме да е толкова богата. Но малко по малко се натрупаха нещата и стана страхотна.

Кои са гостите, кои са артистите, които сте поканили тази година?

На 23 октомври, в четвъртък, откриваме в Студио 1 на Радио "Пловдив" с лауреати от предишните издания на Международния конкурс по класическа китара, който стана вече традиционен и доста известен в средите. Ето, тази година ще имаме кандидати от Япония дори, от цял свят. Те са двама, защото миналата година, по-миналото издание не можа да дойде момичето, което спечели, от Франция – Каси Мартин. Тя малко не се вписва в балканската концепция, но все пак трябваше, тя взе наградата.

Миналата година спечели едно момче – Павле Филипович, той е от Сърбия. Това са двама страхотните китаристи, с много голям хоризонт и бъдеще. Така че от 19.00 часа откриваме с тях, малко официална част отначало, както си трябва. След това във BeeBop Café имаме една страхотна българска формация, събрана с много фюжън, много български и балкански елементи. Казват се Quintet Colors, които са с Христина Белева – гъдулка, със Скилър, с Петър Миланов и т.н. Много интересен формат, с бийтбокс, с гъдулка, с китари – само като го описвам, звучи вече интересно. Аз съм ги слушал – страхотни са!

След това, на другия ден  24.10, от 19.00 часа, отново във BeeBop Café, сме поканили една цветна група – Турция, Израел. Те са мултикултурни, които се казват "Light in Babylon". Набират популярност в момента. Много цветна музика, много вдъхновяваща и интересна. Надявам се да събудим публиката с нещо интересно и ново.

После пак във BeeBop имаме българо-италианска група този път, с балкански мотиви – Crossroad Tales - Мишо Иванов на контрабас, Живко Василев на кавал, с италианеца Федерико, който е на кларинет и саксофон. Много интересна формация отново.

След това в събота продължаваме с един квинтет от Северна Македония. Един много добър китарист – Дамян Пейчиновски, той е завършил в София, в Академията. Между джаз, джипси, суинг-джаз, пак с много фюжън и балкански елементи – страхотен квинтет.

После от 21.30 часа сме в Club in the Jazz в Пловдив с едни млади гърци. Те са с китара и две бузукита. Така закриваме съботната вечер.

А в неделя от 9.00 часа се провежда конкурсът, последният кръг на конкурса.

Това е Международният конкурс за класическа китара?

Международният конкурс, да. Първият тур е видеотур по принцип, те си изпращат видеа, да не ги разкарваме хората до Пловдив, и от тях вече отсяваме.

А финалният кръг къде ще е – в Академията?

В АМТИИ, точно така, в Академията. И вечерта закриваме. В конкурса няма ограничение за възрастта.

Тази година имаме доста българи, и от Япония, както казах, от Полша и т.н. И всъщност е интересно да се види как понякога различни поколения се състезават и как младите често се случва да вземат превес, така да се каже, т.е. да печелят награди. И е радостно да се вижда как все още има много голям интерес към китарата и как се развива в музикалната среда този инструмент.

Вечерта закриваме със страхотен концерт на един полски китарист, който в момента набира скорост. Може би вече е в топ 5 на класическите китаристи в света – Матеуш Ковалски. А преди това ще направим и награждаването на победителите в конкурса.

Без партньори няма как да се справим, както се знае. На първо място е Община Пловдив, която плътно вече 9 години седи зад нас и финансово ни подкрепя, така също Полският културен институт. Имаме и една френска фирма за струни. Имаме АМТИИ, разбира се, които винаги ни подкрепят в цялото начинание. Така че имаме доста солиден гръб, така да кажа.

Ами, успех да пожелаем и наистина очакваме да видим интересни неща както винаги! 

Имаме и майсторски класове, т.е. млади деца и изобщо китаристи ще могат да почерпят опит от по-опитните си колеги. Очаква се един наистина хубав празник. И нямаме търпение. Билети вече са пуснати в продажба, разбира се по касите в целия град.







