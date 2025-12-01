ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хиляди преминаха на протестно шествие по бул. "Цар Борис III Обединител"
Близо 10 000 души се включиха в акцията.
Колоната преминa по булевард "6-ти септември“, след това по булевард "Цар Борис III Обединител“, през Tунела и оттам се отправи към сградата на Община Пловдив.
Шествието се водеше от полицейски служители, които се грижиха за реда, бе въведена и временна организация на движението - като отсечката от Кръстовището на бившата Паталогична бременност до Чифте баня бе затворена.
Засега няма инциденти и ескалация на напрежението.
Гражданският протест започна на площад "Съединение“, като организаторите подчертаха, че не представляват политически сили и се разграничават от всякакви партийни структури.
Недоволните изразиха възмущението си от липсата на достатъчно политики, които да работят в полза на хората, бизнеса и публичните услуги. Те настояват за реалистични разчети, прозрачност и по-силна социална защита в републиканския бюджет за 2026 година. Ораторите на митинга заявиха, че "България е на българите, на свободните граждани, на нашите деца“, а демонстрациите в страната протичат под общия надслов "Няма да позволим да ни излъжат“.
От Областната дирекция на МВР увериха, че са взети всички необходими мерки за предотвратяване на противообществени прояви и за осигуряване спокойствието на жителите и гостите на Пловдив. Полицията съпровожда шествието по главните булеварди, за да гарантира безопасното му протичане.
