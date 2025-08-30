ИЗПРАТИ НОВИНА
Хеликоптер от Крумово се включва в гасенето на големия пожар в Рила
Автор: Лора Димитрова 12:55Коментари (0)302
Военнослужещи от Сухопътните войски, както и екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер AS-532 AL Cougar, и днес, 30 август, помагат за погасяването на големия горски пожар в Национален парк "Рила“.

В битката с огъня от рано тази сутрин участват 19 военнослужещи с техника от 3-ти механизиран батальон-Благоевград, от състава на 3-то бригадно командване, под ръководството на старши лейтенант Йордан Стойчев. Те действат в района над село Горно Осеново.

За да се включи в гасителните действия, в 10:12 ч. екипаж от ВВС с хеликоптер AS-532 AL Cougar излетя от авиобазата в Крумово.


