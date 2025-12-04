ИЗПРАТИ НОВИНА
"Хеброс бус" удари ново дъно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:35
© Фейсбук
Нов проблем с междуселищния транспорт в Пловдивска област. Вчера жители на Хисаря споделиха в социалната мрежа информация за неотоплени автобуси и ненормални условия за пътуване в 21-ви век.

Даваме думата на потърпевши сега:

"Хеброс бус". Два дни пътуваме до Пловдив с автобуса в 7.15 часа с шапки и ръкавици. В автобуса е 2 градуса. Бели мечки и замръзнали стъкла".


