"Хеброс бус" удари ново дъно

Нов проблем с междуселищния транспорт в Пловдивска област. Вчера жители на Хисаря споделиха в социалната мрежа информация за неотоплени автобуси и ненормални условия за пътуване в 21-ви век.



Даваме думата на потърпевши сега:



"Хеброс бус". Два дни пътуваме до Пловдив с автобуса в 7.15 часа с шапки и ръкавици. В автобуса е 2 градуса. Бели мечки и замръзнали стъкла".