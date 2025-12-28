Хаос в центъра на Пловдив

© Фейсбук През декември 2025 г. районът около хотел "Тримонциум“ в Пловдив се превърна в една от най-натоварените точки в града поради огромния интерес към Коледния базар. Пловдивчаните, решили да използват градския транспорт, за да стигнат до центъра на града, рискуват здравето си, тъй като, достъпът до спирката е напълно отрязан заради наплива от автомобили, научи Plovdiv24.bg.



"Това е спирката на Тримонциум хората слизат и се качват от крайно ляво платно, тъй като самата спирка е блокирана от коли чакащи за паркинга на "Тримонциум", написа гражданка в популярна пловдивска група във фейсбук.



Ако въпреки силния вятър планирате посещение с автомобил, предвидете поне 20-30 минути допълнително време за намиране на място за паркиране.







