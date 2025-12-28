ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Хаос в центъра на Пловдив
Автор: Силвия Станева 12:32Коментари (0)2979
© Фейсбук
През декември 2025 г. районът около хотел "Тримонциум“ в Пловдив се превърна в една от най-натоварените точки в града поради огромния интерес към Коледния базар. Пловдивчаните, решили да използват градския транспорт, за да стигнат до центъра на града, рискуват здравето си, тъй като, достъпът до спирката е напълно отрязан заради наплива от автомобили, научи Plovdiv24.bg.

"Това е спирката на Тримонциум хората слизат и се качват от крайно ляво платно, тъй като самата спирка е блокирана от коли чакащи за паркинга на "Тримонциум", написа гражданка в популярна пловдивска група във фейсбук.

Ако въпреки силния вятър планирате посещение с автомобил, предвидете поне 20-30 минути допълнително време за намиране на място за паркиране.

 



Още по темата: общо новини по темата: 223
28.12.2025 Празник е! Ето какви са обичаите
27.12.2025 Това е най-магичната дата за брак през 2026 г.
27.12.2025 Как да сме сити и доволни по празниците, но калориите да са допустими?
27.12.2025 Полицаи и шофьори помогнаха на възрастна жена, аварирала в канавка насред
пътя
27.12.2025 Експерт от Пловдив за фойеверките: Ниската цена често е компромис с
качеството
27.12.2025 Николина Чакърдъкова: Това, че останах да живея в Гоце Делчев ме съхрани като личност и човек
предишна страница [ 1/38 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през май
06:00 / 28.12.2025
Осмокласници с дисекция на сърдечен мускул в новия STEM център на...
23:20 / 27.12.2025
Експерт от Пловдив за фойеверките: Ниската цена често е компромис...
16:14 / 27.12.2025
Студентка от Пловдив прави копие печатарската машина на Христо Г....
16:01 / 27.12.2025
Вкусът на една епоха: Млечната салата на Пловдив
15:30 / 27.12.2025
Кръстовището в "Северен" се превръща в ежедневен кошмар за шофьор...
17:22 / 27.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ураганен вятър в Пловдив
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Световна черна хроника
БК Академик Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: