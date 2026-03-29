Автор: Георги Кирилов 16:20 / 29.03.2026 16:20 / 29.03.2026 2889 2889

Жител на район "Тракия" сигнализира за ежедневно нарушаване на правилата за паркиране на ул. "Григор Божков", пред блокове 72 и 70.



Според подадения сигнал, множество автомобили редовно паркират върху зелени площи, в насрещното движение и на места, които затрудняват изхода от паркингите на магазините "Лидл" и "Декатлон'.



Жителят подчертава, че това не е единичен случай, а системно погазване на закона.



"Паркираните автомобили от двете страни на пътното платно системно затрудняват движението. Сметосъбиращите камиони преминават на сантиметри от паркиралите автомобили, а два автомобила не могат да се разминат“, пише той в сигнала си до Plovdiv24.bg.



Читателят призовава органите на реда да засилят контрола и да предприемат законови мерки срещу нарушителите. Той уточнява, че сигналите ще продължат ежедневно, докато в района не се въведе ред.



Към подадените сигнали са приложени и снимкови материали, показващи част от нарушителите.