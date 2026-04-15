Изпълнителният директор на летище Пловдив Красимир Пешев категорично отрече информацията за компрометирани електронни пощи в администрацията на аерогарата. Подобни уверения дойдоха и от страна на Община Пловдив, откъдето уточниха, че не са регистрирани проблеми в общинската администрация или в районните кметства.

Повод за официалните коментари стана публикация на международната агенция Ройтерс, в която се твърди, че руски хакери са атакували стотици имейл адреси в Европа, включително и в Пловдив. Въпреки сериозността на твърденията, до момента полицията и прокуратурата не са предоставили официален отговор по случая, информира БНТ.

Във връзка с информацията за блокирани сателитни навигационни системи по време на миналогодишната визита на Урсула фон дер Лайен, Красимир Пешев беше пределно ясен: "Такава извънредна ситуация изобщо не е имало“. Директорът обясни, че летището разполага с висока степен на техническа подсигуреност. Прилагат се три независими процедури за кацане. Самолетът на председателката на Европейската комисия се е приземил нормално, използвайки една от трите налични навигационни системи.

Според ръководството на летището, всички твърдения за руска намеса в работата на навигацията са неоснователни, а летищните услуги функционират при строг контрол и без прекъсвания в сигурността.