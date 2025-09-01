ИЗПРАТИ НОВИНА
МС за инцидента със самолета на Фон дер Лайен над Пловдив: Имаше неутрализиране на спътниковия сигнал
Автор: Ваня Кузманова 13:45Коментари (0)1330
© МС
Министерският съвет на България с първи коментар във връзка с информации в чуждестранни и български медии, касаещи полета на председателя на Европейската комисия до Пловдив

Ето какво уточниха от правителствената пресслужба:

По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета.

По време на подход за кацане на летище "Пловдив" е изчезнал GPS сигналът. С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане).

Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане.Уточняваме още, че пренасочване на полета не се наложи.

По предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането беше предвидено на летище "Пловдив". Полетът на Урсула фон дер Лайен беше изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия.


