ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|МС за инцидента със самолета на Фон дер Лайен над Пловдив: Имаше неутрализиране на спътниковия сигнал
Ето какво уточниха от правителствената пресслужба:
По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета.
По време на подход за кацане на летище "Пловдив" е изчезнал GPS сигналът. С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане).
Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане.Уточняваме още, че пренасочване на полета не се наложи.
По предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането беше предвидено на летище "Пловдив". Полетът на Урсула фон дер Лайен беше изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Фалстарт на делото срещу Петър Чернев
14:36 / 01.09.2025
Прокурор обясни защо делото "Адриан" започва отначало
13:54 / 01.09.2025
Адвокат Попов: Справедливото наказание за четирите обвинения е 10...
13:33 / 01.09.2025
Нова ера за кинофеновете в Пловдив и цялата страна
12:53 / 01.09.2025
Бой в нощен клуб в Пловдив, охраната безпомощна
12:38 / 01.09.2025
Над Пловдив самолетът на Урсула фон дер Лайен загубил достъп до G...
12:50 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS