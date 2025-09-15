ЗАРЕЖДАНЕ...
|ХГ откри учебната година, но няма да се учи в това училище
Точно в 9 ч. хиляди ученици, родители и учители посрещнаха иконата с ликовете на патроните на гимназията и школските знамена. Местната власт беше представена единствено от общинския съветник Георги Титюков. Празнично приветствено слово за новата учебна година отправи директорът Емил Начев.
Очаква се ремонтът на Хуманитарната гимназия да бъде удължен с един месец, тъй като е необходимо укрепване на конструкцията. Поради тази причина учениците са разпределени в три училища в "Тракия" - "Черноризец Храбър", "Димитър Матевски" и "Софроний Врачански".
