ХГ откри учебната година, но няма да се учи в това училище
Автор: Диана Бикова 09:49
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Новата учебна година в Хуманитарната гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" в Пловдив по традиция беше открита пред училището. Тази година обаче учениците няма да влязат в класните стаи в гимназията, защото ремонтът на историческата сграда не е приключил, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Точно в 9 ч. хиляди ученици, родители и учители посрещнаха иконата с ликовете на патроните на гимназията и школските знамена. Местната власт беше представена единствено от общинския съветник Георги Титюков. Празнично приветствено слово за новата учебна година отправи директорът Емил Начев.

Очаква се ремонтът на Хуманитарната гимназия да бъде удължен с един месец, тъй като е необходимо укрепване на конструкцията. Поради тази причина учениците са разпределени в три училища в "Тракия" - "Черноризец Храбър", "Димитър Матевски" и "Софроний Врачански".



