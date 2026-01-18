© Plovdiv24.bg виж галерията Гребната база в Пловдив замръзна, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Рязкото застудяване в последните два дни доведе до образуване на лед по водната повърхност, след като тази сутрин температурите в града под тепетата паднаха до минус 4 градуса.



За 18 януари за цялата страна е в сила жълт код за ниски температури. Студеното време ще се задържи и в началото на следващата седмица.



В понеделник минималните температури в повечето райони ще бъдат между минус 12° и минус 7°, а максималните ще останат отрицателни – от минус 5° до 0°. Над Северна България се очаква значителна облачност, на места с намалена видимост, но почти без валежи. В Южна България облачността ще бъде разкъсана, като на места времето ще е предимно слънчево.



Във вторник вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток. Ще преобладава слънчево време, а дневните температури ще се повишат слабо. Към вечерта и през нощта срещу сряда облачността от югозапад ще започне да се увеличава.



В сряда на места в Южна България, а през нощта срещу четвъртък – и в Източна България, ще превали слаб сняг или дъжд и сняг. В четвъртък и петък валежите ще са малко или почти липсващи, като тенденцията към постепенно затопляне ще се запази.