ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Гребната база замръзна
За 18 януари за цялата страна е в сила жълт код за ниски температури. Студеното време ще се задържи и в началото на следващата седмица.
В понеделник минималните температури в повечето райони ще бъдат между минус 12° и минус 7°, а максималните ще останат отрицателни – от минус 5° до 0°. Над Северна България се очаква значителна облачност, на места с намалена видимост, но почти без валежи. В Южна България облачността ще бъде разкъсана, като на места времето ще е предимно слънчево.
Във вторник вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток. Ще преобладава слънчево време, а дневните температури ще се повишат слабо. Към вечерта и през нощта срещу сряда облачността от югозапад ще започне да се увеличава.
В сряда на места в Южна България, а през нощта срещу четвъртък – и в Източна България, ще превали слаб сняг или дъжд и сняг. В четвъртък и петък валежите ще са малко или почти липсващи, като тенденцията към постепенно затопляне ще се запази.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 300
|предишна страница [ 1/50 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Продължава една от порочните практики в градския транспорт на Пло...
13:21 / 18.01.2026
Пловдивчанин: Докога ще се допуска този хаос
12:42 / 18.01.2026
Общински съветници: Общият зелен облик на Пловдив остава отчайващ...
12:10 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Жълт код за студено време в Пловдив
09:02 / 18.01.2026
Ремонти на улици, паркинги и тротоари предстоят в "Северен" през ...
09:00 / 18.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS