Още в първите часове на изборния ден в редакцията на Plovdiv24.bg постъпиха множество сигнали от пловдивчани, които са се сблъскали с неочаквано дълги опашки пред изборните секции. Според очевидци, на места се налага гражданите да чакат по над 20-30 минути, за да упражнят правото си на глас.

Основните сигнали за струпване на хора и бавно протичане на процеса идват от големите училища в районите "Тракия", "Централен" и "Южен".

"На около час съм от секцията си. Такова нещо никога не съм виждал! Браво!", споделя пловдивчанин в социалните мрежи, впечатлен от високата активност под хаштага #ПловдивГласува.

Общо 303 233 са избирателите в град Пловдив (16 РИК), докато в Пловдив-област (17 РИК) своя вот могат да упражнят 288 252 души. Изборният ден се провежда в общо 1028 секции на територията на целия регион. 482 секции работят в рамките на град Пловдив. 546 секции са разположени в останалите общини от областта.

Изборният ден официално приключва в 20:00 часа. Важно е да се знае, че ако пред секциите все още има желаещи да гласуват, времето може да бъде удължено по решение на СИК, но не по-късно от 21:00 часа.