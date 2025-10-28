ИЗПРАТИ НОВИНА
Гражданин: Светофарите в Пловдив създават големи задръствания, вместо да ги решават
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:50
© Plovdiv24.bg
Пловдивчани все по-често обобщават градското си ежедневие с една дума – "задръстване“. Проблемът с трафика в града под тепетата отдавна не е просто тема за недоволство в социалните мрежи, а реално изпитание за хиляди шофьори всеки ден.

В тази връзка местен гражданин, който е създал страница в социалните мрежи под имети "Пловдив без трафик", подготвя подробен доклад с конкретни предложения, който ще бъде представен пред Община Пловдив и кмета на града. Идеята е чрез обществен диалог да се съберат реалистични и приложими решения, които могат да облекчат натоварения градски трафик.

"Не може да очакваме, че инфраструктура, проектирана преди 50 години, ще бъде достатъчна за съвременен град като Пловдив. Важно е да се адаптираме и да вземем правилни организационни мерки за общото благо“, посочва инициаторът.

Едно от основните предложения е промяна на начина, по който работят светофарите на по-малките кръстовища. Според гражданина, сегашната система – при която насрещните ленти се пускат едновременно – води до постоянни задръствания.

"Когато първите коли чакат за ляв завой, блокират цялата колона зад тях. Това се повтаря на следващия светофар и така се получава верижно задръстване“, обяснява той.

Предложението е въвеждане на индивидуално пускане на посоки, както е при по-големите кръстовища. Като пример са посочени проблемни участъци по бул. "Пещерско шосе“ – при спортното училище, при църквата "Св. Петка“, до хотел "Йегерхоф“, Форума, новата сграда на ПУ и други.

Светофари в "Смирненски“ и синхронизация по основните булеварди

Гражданинът настоява и за поставяне на светофари на трите прелеза в ж.к. "Смирненски“, където преминаването е особено трудно след преминаване на влакове.

Освен това се предлага синхронизиране на светофарите по основните булеварди, като пример се посочват бул. "Васил Априлов“ и Сточна гара.

"Често пешеходните светофари светят червено, без да има пешеходци. А когато свети зелено – следващият светофар вече е червен. Това е абсурд, който може лесно да се реши с координирана система“, казва авторът.

Проблемен е и участъкът при слизане на бул. "Копривщица“ към бул. "Христо Ботев“, особено за шофьорите, които завиват наляво към бул. "Никола Вапцаров“. Там движението се извършва от път без предимство и се налага престрояване в натоварен поток.

"Когато е пълно с чакащи коли, маневрата става изключително опасна и изнервяща. Светофар на това място ще внесе ред и сигурност“, посочва инициаторът.

Друг акцент в предложенията е кръговото движение при Водната палата, което според него "е крайно неефективно“.

"Може и да звучи парадоксално, но светофар на това място може да се окаже по-добър вариант – поне ще има ред и предвидимост“, аргументира се той.

Сред идеите са и добавяне на секции за десен завой навсякъде, където е технически възможно, както и поставяне на ясна маркировка при кръстовища, където траекторията не е права, за да се избегнат засичания и инциденти.

Последното предложение включва поставяне на светофарни уредби на всички места, където се слиза или качва от бул. "Марица“ към мостовете. Така ще се предотврати блокирането на движението в пиковите часове.

Инициаторът на кампанията призовава пловдивчани да се включат активно с конкретни идеи, а не само с критика:

"Моля, спестете коментари от типа ‘Проблемът е презастрояването’ или ‘Идват хора от други градове’. Това е естествен процес. Важно е да мислим как да се адаптираме и да направим движението по-организирано.“

Докладът ще бъде представен официално пред общинските власти, като целта е да се започне практически диалог между гражданите и институциите за реални подобрения в организацията на движението.

Инициаторът продължава да събира мнения в онлайн пространството и приканва всички, които ежедневно шофират из града, да споделят своя опит и предложения за конкретни участъци.

"Пловдив е прекрасен град, но ако искаме да дишаме по-спокойно – трябва да мислим заедно. Време е да действаме, а не само да се оплакваме“, завършва авторът.


