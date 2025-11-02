ЗАРЕЖДАНЕ...
|Граждани от Цар-Симеоновата градина: Това е подигравка, докога ще плащаме цената на безхаберието
Свидетел на неприятната гледка е пловдивчанин, който сподели, че в събота е минавал по алеята в градината заедно с жена си.
"Към тоалетните в Цар-Симеоновата градина две майки с деца бяха принудени да извеждат децата си извън санитарните помещения, защото две от тоалетните бяха заключени, а третата – отворена, но с неприятна миризма“, разказва той.
Гражданите се питат защо една от най-натоварените обществени зони в Пловдив няма адекватни санитарни условия, особено за майки с малки деца.
"Това е подигравка! Докога ще търпим безхаберието и шуробаджанащината, при която основни услуги за гражданите не се поддържат?“, добавя свидетелят.
Подобни проблеми с обществените тоалетни в Пловдив са обсъждани неведнъж, но според гражданите, ситуацията остава непроменена. Те призовават за спешни мерки за подобряване на хигиената и достъпа до тоалетни в града.
