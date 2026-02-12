ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Граждани на Пловдив наказаха лошо нагъл шофьор на джип
Тъмният джип с пловдивска регистрация е качен върху пешеходната зона на неизвестна улица в града.
Впечатление наистина прави наказанието на шофьора, който е ядосал жителите на района.
Възмущението идва от това, че пешеходците трябва да слизат на пътя, защото тротоарът е зает от автомобил. Иноватор в наказанията е решил да отговори без надраскване на коли и чупене.
Паркирането върху тротоари в Пловдив отдавна не е новост. Липсата на места, тесните улици и навикът "за малко съм“ често превръщат пешеходните зони в автомобилни.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2545
|предишна страница [ 1/425 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив откриват нови паралелки, свързани с модерните професии
16:00 / 12.02.2026
Въоръженият грабеж в Пловдив: Към продавача е било насочено оръжи...
14:00 / 12.02.2026
Задържани са извършителите на въоръжения грабеж в Пловдив
13:56 / 12.02.2026
Готов е новият паркинг на бул. "Пещерско шосе"
13:31 / 12.02.2026
KIKO MILANO и Plovdiv Plaza канят на специален майсторски клас по...
11:30 / 12.02.2026
Къща в центъра на Пловдив скоро ще е с нов облик
15:24 / 12.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS