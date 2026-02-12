Граждани на Пловдив наказаха лошо нагъл шофьор на джип

© Facebook Три пълни торби с боклук и демонстративно вдигнати чистачки. Така неизвестни граждани "санкционираха“ шофьор в Пловдив, който е спрял автомобила си директно върху тротоара, почти залепен за жилищна сграда.



Тъмният джип с пловдивска регистрация е качен върху пешеходната зона на неизвестна улица в града.



Впечатление наистина прави наказанието на шофьора, който е ядосал жителите на района.



Възмущението идва от това, че пешеходците трябва да слизат на пътя, защото тротоарът е зает от автомобил. Иноватор в наказанията е решил да отговори без надраскване на коли и чупене.



Паркирането върху тротоари в Пловдив отдавна не е новост. Липсата на места, тесните улици и навикът "за малко съм“ често превръщат пешеходните зони в автомобилни.