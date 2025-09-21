Граждани: Идеята е безсмислена! Коли на по 2-3 години, които пушат като комини, пак ще влизат в центъра на Пловдив

© От края на следващата година в Пловдив ще започнат да действат зони с ниски емисии. Те ще бъдат активни в рамките на 7 месеца – от октомври до април. Новата наредба за чистотата на атмосферния въздух предвижда още от началото на 2027 година да бъде забранено отоплението с дърва и въглища.



В момента около бъдещите забранени за стари автомобили зони няма изградени буферни паркинги или специални зони за паркиране. Такива ще бъдат заложени в генералния план за движение на града, който предстои да бъде приет. Липсата на алтернативи е и един от основните мотиви, с които част от общинските съветници гласуваха против наредбата.



"В Пловдив няма работещ градски транспорт, няма метро. Да, въздухът е замърсен и съм съгласна с това, но нека преди да подходим рестриктивно, да помислим за алтернативите“, коментира съветникът от "Браво Пловдив“ Яна Димитрова.



Граждани също изразиха съмнения как наредбата ще се приложи на практика:



"Пловдив е толкова компактно застроен, че просто не виждам как ще се получи“, споделя гражданка пред БНТ.



"Аз съм твърдо "за“ да се ограничат автомобилите, които замърсяват, но не по година на производство. Има коли на 2-3 години, които пушат като комини, и те пак ще влизат в центъра – това обезсмисля идеята“, добавя друг гражданин.



От 1 октомври 2026 г. в т.нар. малък ринг ще бъдат ограничени бензинови автомобили над 34 години и дизелови над 24 години. От 1 октомври 2028 г. до 30 април 2029 г. ще влезе в сила и големият ринг.



Контролът ще се осъществява чрез видеонаблюдение, а глобите за физически лица ще достигат до 1000 лева.



Заместник-кметът Иван Стоянов увери, че до края на септември 2026 година ще бъде решен и въпросът с паркирането:



"Паркингът на Колодрума може да се отдели като буферен, както и този пред КАТ“.



Наредбата прави изключение за ретро автомобилите. Съветниците от "Възраждане“ обаче я определиха като дискриминационна и заявиха, че ще сезират областния управител.