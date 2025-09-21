ЗАРЕЖДАНЕ...
|Готово е кръстовището на бул."Пещерско шосе" с ул."Царевец"
Припомняме, че причината за ограничаването на движението бе изграждането на огромната шахта.
Дейностите започнаха на 17 юли тази година и трябваше да приключат до началото на учебната година. Поради технически причини обекта се забави с няколко дни.
Съоръжението в кръстовището е част от проекта на ВиК - Пловдив за Южен обходен колектор. Трасето минава от "Пещерско шосе", върви по улиците "Царевец" и "Модър", оттам по булевард "Александър Стамболийски", улица "Нестор Абаджиев" в ж.р. "Тракия" и се зауства в Пречиствателната станция на Ягодовско шосе. На места тръбите са с вътрешен диаметър до 3.5 метра.
Цялата дължина на колектора е 12 километра. Съоръжението ще обслужва всички квартали в район "Южен", с възможност да се включат и селата от родопската яка. Строителството се извършва от консорциум "Еко проект Пловдив".
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив е под бетон! Мораториум за строителството – спасение или ...
18:01 / 21.09.2025
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помо...
17:08 / 21.09.2025
Подлезът на "Гладстон" потъна в мрак
15:58 / 21.09.2025
Учен от Пловдив: Не можем да си позволим да кажем, че даден орган...
16:52 / 21.09.2025
Шофьор за кръстовище в Пловдив: Сутрин и вечер е ад, колите минав...
14:25 / 21.09.2025
Шокиращ случай: 80-годишна пенсионерка от Пловдив с тежка черепно...
10:28 / 21.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
