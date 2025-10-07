ЗАРЕЖДАНЕ...
|Глобиха адвокатите на измамниците, продали три апартамента в Кючука
Пострадалият Кацаров присъства на заседанието, докато защитниците на двама от подсъдимите обясниха, че са попаднали в транспортен капан и не са успели да стигнат до съдебната зала. Адвокатът на трети подсъдим пък е напълно неоткриваем – нито на предполагаемия адрес, нито по телефон.
На следващото заседание защитниците трябва да представят доказателства за отсъствието си.
Според обвинителния акт подсъдимите са се познавали от години с Кацаров и знаели, че той притежава множество имоти и иска да продаде един от тях. Те също били наясно с проблемите на пострадалия със злоупотреба с алкохол, което го правело по-податлив на манипулации. Целта им била да измамят Кацаров, като продадат имотите му и задържат парите.
Пострадалият бил убеден, че парите трябва да отидат при подсъдимите, но поради запорирани банкови сметки предоставил своята сметка, в която били преведени сумите от покупко-продажбата. Така те получили парите, мислейки, че не са негови.
"Дружеството, купило апартаментите, е представлявано от Емил Димитров и след това ги препродава на други лица, за да се прекъсне веригата. Те получават два пъти пари – веднъж при покупко-продажбата и след това от новите собственици, а пострадалият остава на нула“, обясни през миналото лято прокурор Пантов.
Той допълни, че Кацаров е бил държан над 3 месеца без телефон, за да не разбере какво се случва с имотите му.
Иван Стоянов е подсъдим и по още едно обвинение. През 2018 г. той успял да измами Латинка Митева, убеждавайки я, че по банковата ѝ сметка ще постъпят негови пари – сумата от 15 000 евро, която тя трябвало да изтегли и предаде. По този начин причинява имотна вреда на майка ѝ.
Следващото заседание е насрочено за 30 октомври, когато трябва да се явят други пострадали лица и адвокатите на подсъдимите.
Единствените двама задържани се опитаха да излязат от ареста, но съдът отказа. "Пак циркове“, коментира един от тях, докато беше конвоиран по коридора на съда.
