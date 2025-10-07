ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Глобиха адвокатите на измамниците, продали три апартамента в Кючука
Автор: Ивет Калчишкова 17:30Коментари (1)2862
© Plovdiv24.bg
Пострадалият Иван Кацаров
Районен съд – Пловдив наложи глоба от 500 лева на адвокати, които не се явиха на разпоредително заседание по делото срещу Иван Стоянов, Стоймен Банков, Емил Чавдаров, Емил Димитров, Красимир Тончев и Цонка Колева. Те са подсъдими за измама с три апартамента на Иван Кацаров от Кючука на обща стойност 346 400 лв.

Пострадалият Кацаров присъства на заседанието, докато защитниците на двама от подсъдимите обясниха, че са попаднали в транспортен капан и не са успели да стигнат до съдебната зала. Адвокатът на трети подсъдим пък е напълно неоткриваем – нито на предполагаемия адрес, нито по телефон.

На следващото заседание защитниците трябва да представят доказателства за отсъствието си.

Според обвинителния акт подсъдимите са се познавали от години с Кацаров и знаели, че той притежава множество имоти и иска да продаде един от тях. Те също били наясно с проблемите на пострадалия със злоупотреба с алкохол, което го правело по-податлив на манипулации. Целта им била да измамят Кацаров, като продадат имотите му и задържат парите.

Пострадалият бил убеден, че парите трябва да отидат при подсъдимите, но поради запорирани банкови сметки предоставил своята сметка, в която били преведени сумите от покупко-продажбата. Така те получили парите, мислейки, че не са негови.

"Дружеството, купило апартаментите, е представлявано от Емил Димитров и след това ги препродава на други лица, за да се прекъсне веригата. Те получават два пъти пари – веднъж при покупко-продажбата и след това от новите собственици, а пострадалият остава на нула“, обясни през миналото лято прокурор Пантов.

Той допълни, че Кацаров е бил държан над 3 месеца без телефон, за да не разбере какво се случва с имотите му.

Иван Стоянов е подсъдим и по още едно обвинение. През 2018 г. той успял да измами Латинка Митева, убеждавайки я, че по банковата ѝ сметка ще постъпят негови пари – сумата от 15 000 евро, която тя трябвало да изтегли и предаде. По този начин причинява имотна вреда на майка ѝ.

Следващото заседание е насрочено за 30 октомври, когато трябва да се явят други пострадали лица и адвокатите на подсъдимите.

Единствените двама задържани се опитаха да излязат от ареста, но съдът отказа. "Пак циркове“, коментира един от тях, докато беше конвоиран по коридора на съда.



Още по темата: общо новини по темата: 7
23.05.2025 Фалстарт на делото с шестимата измамници, продали три апартамента в
Кючука
16.08.2024 Три апартамента общо за 97 000 лева в Пловдив
15.08.2024 Адвокат за имотните измамници: Тези хора може да са за бой, но не са за
арест
15.08.2024 Тези са четирима от обвинените за огромната имотна измама в Пловдив
14.08.2024 Наливали Иван с алкохол и той прехвърлил трите си апартамента в Кючука на трети лица
27.05.2024 Как и кой продаде трите апартамента на Иван от Кючука, без той да разбере?
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
айдукатите са взели по 50 бонки хонорар и са ги глобили с 500лв.Дай боже всекиму.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
УМБАЛ "Пловдив" с нов директор
18:58 / 07.10.2025
Ексклузивно: Свикват извънредна сесия за отстраняване на председа...
16:53 / 07.10.2025
"Мерцедес" се заби в стълб в Пловдив
16:07 / 07.10.2025
Министър Вълчев: Очевидно трябва да говорим с митрополит Николай
16:14 / 07.10.2025
Огромно дърво се стовари на пътя в центъра на Пловдив, смаза кола...
15:47 / 07.10.2025
Просветният министър откри обновеното студентско общежитие "Чайка...
15:42 / 07.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
15:29 / 06.10.2025
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Среща Борисов - Тръмп младши
България и Войната в Украйна
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: