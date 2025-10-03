© Plovdiv24.bg виж галерията На 100 процента е пълен главният колектор на Пловдив, който събира водата от целия град и я отвежда през булевард "Санкт Петербург" към Пречиствателната станция.



Причината за запълването е продължаващия да вали цяло денонощие дъжд. Дори да се монтират допълнителни помпи, няма къде да се източи водата, съобщиха от ВиК - Пловдив за Plovdiv24.bg.



Пълният колектор е причина за наводняването на подземната част на жилищния комплекс "Лаута Форест Премиум". Няма авария и спукани вътрешни тръби, уверяват от водното дружество.



