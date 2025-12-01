ЗАРЕЖДАНЕ...
|Главната се оказа тясна за хилядите протестиращи
Тясното пространство бързо се оказа недостатъчно да побере множеството, което се стичаше от различни направления.
Гражданският протест започна на площад "Съединение“. След това премина чрез многохилядно шествие по бул. "Цар Борис III Обединител" и се насочи към сградата на община Пловдив.
Организаторите на протеста заявиха, че "България е на българите, на свободните граждани, на нашите деца“, а демонстрациите в страната протичат под общия надслов "Няма да позволим да ни излъжат“.
Протестиращите скандираха силно и ясно "Оставка за правителството!“, "Мутри вън!“ "Мафия" и пр.
Основната предпоставка, по която бяха организирани хиляди протести из цялата страна, е липсата на достатъчно политики, които да работят в полза на хората, бизнеса и публичните услуги. Те настояват за реалистични разчети, прозрачност и по-силна социална защита в републиканския бюджет за 2026 година.
