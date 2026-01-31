ЗАРЕЖДАНЕ...
|Глас на пловдивчанин: Стана нападение в градския транспорт
На 29 януари18-19 часа в автобус номер 29 посока Гарата-"Тракия" двойка привидно нетрезви индивиди (мъж и жена) сравнително шумно говорят и на пръв поглед обменят положителни жестове един с друг.
Някъде 20 минути след напускането на спирката на Централна гара в региона на квартал "Тракия" мъжът започна да крещи и да посяга физически към жената. В един момент той започна да крещи на двама младежи, стоящи зад тях, и да им посяга. След като автобуса спря, на следващата спирка (в близост до ресторант "Йегерхоф") мъжът продължи да крещи и останалите пътници напуснаха автобуса.
Ако и вие станете свидетели на нещо, което според вас заслужава да бъде публикувано, можете да ни изпращате сигнали, снимки и видеа на електронната ни поща novini@plovdiv24.bg, на телефон 0886 598 267 или на фейсбук страницата ни Plovdiv24.bg Новини.
