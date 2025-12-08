ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гишетата за издаване на карти за градския транспорт няма да работят на 10 декември
Ето списък на гишетата, които няма да работят:
1. Гише "Байкал“ – бул. "Цар Борис III Обединител“ № 157;
2. Гише "Централен“ – ул. “Христо Г. Данов“ № 39;
3. Гише “Тракия“ - ЖР "Тракия “ , бул. "Освобождение“ № 63;
4. Гише “Северен“ - бул. "Цар Борис III Обединител “ № 22 А;
4. Гише "Южен“ – бул. “Македония“ № 73 А;
6. Гише “Източен“ – бул. "Шести септември“ № 274;
7. Гише "Западен“ – ул. "Вечерница“ № 1 А.
